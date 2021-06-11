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"В России Слава героям – это не фашизм?" В Украине подвергли критике россиян из-за доноса в УЕФА

11 июня 2021, 12:56
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Жалоба РФС на форму сборной Украины в УЕФА свидетельствует о двойных стандартах РФ, считает Денис Казанский.

На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму
После жалобы России УЕФА запретила Украине играть на Евро-2020 с лозунгом "Героям слава" на футболках / facebook.com/andriy.pavelko

В России широко используется лозунг "Слава героям", в то время как похожее словосочетание на форме сборной Украины по футболу российские власти считают "фашизмом" и даже пожаловались на украинскую экипировку в УЕФА. Об этом заявил украинский журналист, представитель Донецка от переселенцев в ТКГ по Донбассу Денис Казанский.

На своей странице в социальной сети Facebook он пишет, что жалоба России в УЕФА на лозунг "Героям слава" фактически является проявлением двойных стандартов со стороны Москвы – россияне используют похожий лозунг в своей стране.

"УЕФА по доносу россиян обязала Украину убрать с формы сборной девиз "Героям слава". Россияне из-за этого словосочетания очень истерят, называют его фашистским. Но если это фашизм, то тогда как объяснить все это? Или когда в России "слава героям" - то это не фашизм, а когда в Украине - то фашизм?" – задал вопрос Казанский.Читать также

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В комментариях к его посту можно увидеть разные точки зрения в ответ на такое заявление.

Пользователи высмеивают позицию России, обвиняют в коррупции УЕФА, напоминая о сотрудничестве организации с Газпромом, предлагают россиянам написать на своей форме "мы оккупанты", говорят о двойных стандартах с российской стороны и даже утверждают, что сравнение Казанского не является корректным.

Форма сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине"

В Украине 6 июня презентовали новую форму украинской сборной по футболу с картой страны с оккупированным россиянами Крымом и лозунгом "Слава Украине – Героям слава". В новой экипировке украинцы должны сыграть на Евро-2020.

Россия негативно отреагировала на решение Украины по новой форме. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев сказал, что УЕФА может запретить Украине выступать в такой амуниции на Евро.

Что интересно, один из матчей чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 11 июня по 11 июля, состоится и в Санкт-Петербурге. Если Украина окажется в четвертьфинале, то украинская сборная выйдет на поле в России в футболках с Крымом и лозунгом Слава Украине.

7 июня в УЕФА заявили, что Украина не нарушила никаких требований организации, а экипировка сборной уже утверждена.

Однако после жалобы россиян в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение о том, что украинцы должны убрать лозунг "Героям слава" со своих футболок.

Ранее СМИ сообщали, что сборная России может и вовсе отказаться от участия в Евро-2020 из-за футбольной экипировки Украины с Крымом и "Слава Украине – Героям слава".

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