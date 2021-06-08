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Россия пожаловалась в УЕФА из-за Крыма и "Слава Украине" на футболках украинской сборной

8 июня 2021, 21:12
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В РФ опасаются, что примеру сборной Украины могут последовать и другие страны.

На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму
Россия увидела политические мотивы на новой форме сборной Украины / facebook.com/andriy.pavelko

Российский футбольный союз (РФС) направил официальное письмо Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) с жалобой на форму сборной Украины с оккупированным Россией Крымом и лозунгом "Слава Украине – Героям слава". Экипировку ранее одобрила УЕФА для игр украинской национальной сборной на Евро-2020. Россияне считают, что эта ситуация создает прецедент, которому в будущем могут последовать и другие страны.

Как сообщает Чемпионат, в пресс-службе РФС подтвердили факт, согласно которому соответствующее письмо российских футбольных властей уже направлено УЕФА. По мнению россиян, изображения и надпись на футболках украинской сборной являются использованием политических мотивов.

"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания", - считают в организации.Читайте такжеУ Путина готовы к появлению сборной Украины в футболках с Крымом на матче в Петербурге

Также в РФС заявили, что примеру Украины уже на следующем масштабном футбольном соревновании могут последовать и другие страны.

"Футбол – это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", - подчеркивается в сообщении.

Форма сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине"

Украинская футбольная ассоциация (УАФ) 6 июня презентовала новую форму национальной сборной Украины, в которой она должна сыграть на перенесенном Евро-2020 уже в июне. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в 11 странах.

Россия резко негативной отреагировала на новую футбольную форму украинской сборной. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев надеялся, что УЕФА запретит Украине выступать в таких футболках и не исключал, что российская и украинская команды встретятся в рамках Евро-2020.

Однако 7 июня в УЕФА заявили, что форма сборной Украины с Крымом и "Слава Украине" одобрена. Организация не видит никаких нарушений правил, требований и норм.

СМИ заявили, что Российский футбольный союз уже рассматривает возможность отказа сборной России от участия в Евро-2020 из-за ситуации с формой сборной Украины.

Примечательно, что один из матчей 1/4 финала Евро-2020 пройдет в российском городе Санкт-Петербурге. И если Украина пробьется в четвертьфинал, то команда выйдет на поле в форме с Крымом и лозунгом "Слава Украине".

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