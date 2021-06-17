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В УЕФА потребовали от игроков не трогать бутылки спонсоров на пресс-конференциях Евро-2020

17 июня 2021, 18:18

Кажется, Роналду, сам того не ведая, запустил флешмоб.

Роналду
Примеру Роналду последовали ещё два спортсмена / IndiaGlitz

В УЕФА​ потребовали от футболистов не трогать бутылки с напитками спонсоров во время пресс-конференций на проходящем сейчас Евро-2020.

Всё началось с игрока сборной Португалии Криштиану Роналду, который во время пресс-конференции перед матчем с Венгрией отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola, отметив, что нужно пить воду. после чего капитализация компании снизилась на 4 млрд долларов, хотя на самом деле действие спортсмена и падение стоимости акций никак не были связаны.

УЕФА решил не наказывать игрока, однако вскоре игрок сборной Франции Поль Погба и вовсе убрал под стол бутылку со спонсорским пивом. Позже полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли на пресс-конференции отодвинул в сторону бутылки Coca-Cola и поставил перед собой воду.

В УЕФА отметили, что до сведения футболистов и тренеров всех команд на Евро-2020 уже доведено, что трогать бутылки не нужно. Это важно, потому что доходы спонсоров важны для турнира и для европейского футбола, – отметил директор УЕФА по организации мероприятий Мартин Каллен.

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А тем временем продолжается фанатское голосование на звание лучшего гола по итогам матчей первого тура группового этапа Евро-2020. В четверку претендентов попала и "пушка" полузащитника нашей сборной Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов.

Проголосовать за мяч Андрея можно на официальном сайте УЕФА по ссылке.

Криштиану Роналду Евро-2020 Coca-Cola сборная Украины по футболу
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