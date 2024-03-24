Жене-фигуристке Пескова "натыкали" в Сети за теракт в "Крокусе"

Чемпионка Олимпиады в Турине-2006 в танцах на льду Татьяна Навка у себя в Instagram разместила пост, посвященный теракту в "Крокус Сити Холле" .

https://glavred.info/sport/zhene-figuristke-peskova-natykali-v-seti-za-terakt-v-krokuse-10552601.html Ссылка скопирована

Татьяне Навке "прилетело" в Сети за скорбный пост насчет теракте в "Крокусе" / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Бывшая олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне ‒супруга пресс-секретаря диктатора РФ Владимира Путина Татьяна Навка опубликовала у себя в Instagram скорбный пост, посвященный теракту в подмосковном зале "Крокус Сити Холл".

48-летняя уроженка Украины (Навка родилась в Днепропетровске, ныне Днепр - Главред) выложила картинку с изображением торгового центра в Подмосковье, где произошли массовые убийства, написав, что это "страшная трагедия, в которую сложно поверить"."

В ответ ей в комментариях начали предъявлять за то, что она ни словом, ни полсловом не обмолвилась о военных преступлениях русских оккупационных войск в Украине и о многотысячных жертвах, к которым они привели.

видео дня

"Приблизительно такое количество жертв Украине приносит каждая российская бомбежка, которые случаются по несколько раз с неделю", "А из-за действий в Украине не скорбите? Тут ничего страшного вообще не произошло?", "А что случилось? Что-то страшное? Так посмотрите сколько могил в Украине", "Навка, а по Украине не скорбишь? Каждый божий день сотни погибших от всякого вида ракет, разбито пол страны!", "Страна в крови... Вы там ослепли? Надеюсь прозреете, но поздно будет", – возмутились пользователи Сети.

Кто такая Татьяна Навка? Татьяна Навка — советская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006) с 2014 года является супругой пресс-секретаря Президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. В марте 2022 года США и Япония ввели санкции против Навки в связи со вторжением России на Украину. С июня 2022 года — под персональными санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и ряда других стран, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее другой известный артист-путинист Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.

Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.

И потом к боевикам к русским оккупантам приехал Роман "Зверь" Билык. Вместе с коллегой по группе "Звери" Германом Осиповым он спел для них несколько своих песен.

Другие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред