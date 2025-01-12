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35 лет разницы и любовь с третьего взгляда: Ступка раскрыл детали нового романа

Анна Подгорная
12 января 2025, 12:39
226
Остап Ступка признался, готов ли жениться на юной возлюбленной.
Остап Ступка, Маргарита Ткач
Остап Ступка новости - Остап Ступка прокомментировал роман с Маргаритой Ткач / коллаж: Главред, фото: Facebook Остап Ступка

Что рассказал Остап Ступка:

  • Как и почему сошелся с Маргаритой Ткач
  • Планирует ли пара свадьбу

Украинский актер Остап Ступка в сентябре 2024 года намекнул на новый роман. В конце октября пара вышла вместе в свет, так что ни у кого не осталось сомнений, что артист развелся с четвертой женой и теперь строит отношения с другой девушкой.

Сердце 57-летнего Ступки на сей раз заняла 23-летняя театровед и культуролог Маргарита Ткач. Редки комментарий про роман с юной возлюбленной актер дал Oboz.ua.

видео дня

Так причины и обстоятельства, по которым в его жизни появилась Маргарита, Ступка объясняет чем-то инстинктивным, подсознательным. "С третьего взгляда (влюбились - прим. редактора). Да-да, не с первого. Ну, так сложились звезды, не знаю. Это же какие-то вещи подсознательные. Значит, была потребность во мне у нее, и - наоборот. И все это сошлось", - отмечает артист.

При этом в пятый раз под венец он не спешит, так как убежден, что паре нужно время, чтобы получше узнать друг друга. "Ой, я пока не думаю, честно. Читаю иногда о каких-то людях в Сети: обручились после 10 лет отношений. Думаю: о, ну это нормально. А через полгода, год… Надо все-таки какое-то время пожить вместе, почувствовать друг друга. Ну какая польза из того штампа? Главное – любовь, поддержка друг друга", - заявляет Остап Ступка.

Остап Ступка
Кто такой Остап Ступка / инфографика: Главред

Украинские звезды шоу-бизнес - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что известная светская журналистка Алина Доротюк впервые выходит замуж. Она познакомила жениха с семьей, а недавно засветила обручальное кольцо.

Также "желейная" жена Владимира Остапчука показала честную фигуру через месяц после родов. Катя Полтавская тщательно отслеживает изменения после рождения первенца.

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Кто такой Остап Ступка?

Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".

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