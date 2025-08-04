47-летняя украинская актриса беременна: "Благодарю тебя, Боже!"

Актер и воин Владимир Ращук скоро станет отцом.

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Владимир Ращук и Виктория Билан станут родителями - известен пол ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vikki.bilan

Кратко:

Виктория Билан беременна

В ее семье с Владимиром Ращуком есть еще один ребенок

Семья украинских актеров, Владимира Ращука и Виктории Билан, станет больше - пара ожидает появления на свет малыша. Об этом Билан сообщила в своем блоге в Instagram.

В День своего 47-летия она устроила вечеринку по случаю праздника, на которой узнала пол будущего ребенка. Владимир и Виктория ждут сынишку.

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"Сегодня мне 47. Я благодарю тебя, Боже, за лучший подарок на День Рождения за всю мою жизнь!" - пишет Билан.

Владимир Ращук на гендер-пати отсутствовал. Вероятно, по причине военной службы - он встал на защиту Украины в первые дни полномасштабной войны.

Владимир Ращук и Виктория Билан станут родителями - известен пол ребенка / instagram.com/vikki.bilan

Владимир Ращук и Виктория Билан станут родителями - известен пол ребенка / instagram.com/vikki.bilan

Владимир Ращук и Виктория Билан станут родителями - известен пол ребенка / instagram.com/vikki.bilan

Владимир Ращук и Виктория Билан станут родителями - известен пол ребенка / instagram.com/vikki.bilan

У Владимира Ращука и Виктории Билан также есть старший ребенок. Это дочь по имени Екатерина. Она пошла по стопам родителей, и сейчас получает образование на актерском факультете Киевского Национального университета имени Карпенка-Карого.

Екатерина Ращук - старшая дочь Владимира Ращука и Виктории Билан / instagram.com/katerinook

Екатерина в своем блоге в Instagram уже отреагировала на новость о том, что у нее будет братик. Она опубликовала фото беременной мамы с подписью: "Жду тебя, бро".

Реакция Екатерины Ращук на гендер-пати / instagram.com/katerinook

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О персоне: Владимир Ращук Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".

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