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47-летняя украинская актриса беременна: "Благодарю тебя, Боже!"

Анна Подгорная
4 августа 2025, 14:54
337
Актер и воин Владимир Ращук скоро станет отцом.
Владимир Ращук, Виктория Билан-Ращук
Владимир Ращук и Виктория Билан станут родителями - известен пол ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vikki.bilan

Кратко:

  • Виктория Билан беременна
  • В ее семье с Владимиром Ращуком есть еще один ребенок

Семья украинских актеров, Владимира Ращука и Виктории Билан, станет больше - пара ожидает появления на свет малыша. Об этом Билан сообщила в своем блоге в Instagram.

В День своего 47-летия она устроила вечеринку по случаю праздника, на которой узнала пол будущего ребенка. Владимир и Виктория ждут сынишку.

видео дня

"Сегодня мне 47. Я благодарю тебя, Боже, за лучший подарок на День Рождения за всю мою жизнь!" - пишет Билан.

Владимир Ращук на гендер-пати отсутствовал. Вероятно, по причине военной службы - он встал на защиту Украины в первые дни полномасштабной войны.

Виктория Билан
Владимир Ращук и Виктория Билан станут родителями - известен пол ребенка / instagram.com/vikki.bilan
Виктория Билан
Владимир Ращук и Виктория Билан станут родителями - известен пол ребенка / instagram.com/vikki.bilan
Виктория Билан
Владимир Ращук и Виктория Билан станут родителями - известен пол ребенка / instagram.com/vikki.bilan
Виктория Билан
Владимир Ращук и Виктория Билан станут родителями - известен пол ребенка / instagram.com/vikki.bilan

У Владимира Ращука и Виктории Билан также есть старший ребенок. Это дочь по имени Екатерина. Она пошла по стопам родителей, и сейчас получает образование на актерском факультете Киевского Национального университета имени Карпенка-Карого.

Екатерина Ращук - старшая дочь Владимира Ращука и Виктории Билан
Екатерина Ращук - старшая дочь Владимира Ращука и Виктории Билан / instagram.com/katerinook

Екатерина в своем блоге в Instagram уже отреагировала на новость о том, что у нее будет братик. Она опубликовала фото беременной мамы с подписью: "Жду тебя, бро".

Реакция Екатерины Ращук на гендер-пати
Реакция Екатерины Ращук на гендер-пати / instagram.com/katerinook

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Ранее Главред рассказывал, что 48-летний украинский певец El Кравчук в университете получает новую профессию. Он учится на аспирантуре, и готовится писать научную работу.

Также украинская ведущая Леся Никитюк показала сына. Малыш появился на свет в средине июня, и сейчас впервые в своей жизни отдыхает со своей мамой на море.

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О персоне: Владимир Ращук

Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".

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