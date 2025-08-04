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82-летний Мик Джаггер готовится стать отцом в девятый раз

Анна Подгорная
4 августа 2025, 01:30
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С 38-летней невестой-балериной Джаггер уже воспитывает сына.
Мик Джаггер, Мелани Хемрик
Мик Джаггер дети - певец хочет второго ребенка от Мелани Хемрик / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melhamrick, instagram.com/mickjagger

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Британский рок-певец и лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер в свои 82 года строит весьма далекоидущие планы - музыкальная легенда хочет завести со своей невестой, 38-летней балериной, писательницей и хореографом Мелани Хемрик, второго ребенка. Пара уже воспитывает восьмилетнего сына Деверо.

Хемрик и Джаггер помолвлены уже несколько лет, но со свадьбой пара не торопится. Зато партнеры разделяют желание подарить миру еще одного малыша.

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"Мелани — очень умная женщина. Она подстраивается под каждое его желание буквально, как балерина. Из всех его женщин — она лучше всего его понимает. Как говорится, все, как в сказке. Хоть они и не планируют свадьбу в ближайшее время, они очень близки. И да, они говорили о еще одном ребенке. Если это должно произойти — это произойдет", - сообщил источник изданию Daily Mail.

Мик Джаггер и Мелани Хемрик с сыном
Мик Джаггер и Мелани Хемрик с сыном Деверо / instagram.com/melhamrick

Мик Джаггер - жены и дети

Британский артист был дважды женат: с никарагуанской актрисой Бьянкой Джаггер (1971-1978) и американской моделью Джерри Холл (1990-1999). Также Джаггер известен своими многочисленными романами - с певицей Марианной Фейтфулл, певицей Маршей Хант, итало-французской моделью Карлой Бруни, американским стилистом Л'Рен Скотт и др.

У рок-звезды 8 детей - дочь Кэрис (1970), дочь Джейд (1971), дочь Элизабет (1984), сын Джеймс (1985), дочь Джорджия (1992), сын Габриэль (1997), сын Лукас (1999) и сын Деверо (2016) от пяти разных женщин. Также Мик Джаггер является дедушкой для пяти внуков и одной правнучки.

Мик Джаггер
Мик Джаггер дети - певец хочет второго ребенка от Мелани Хемрик / instagram.com/mickjagger

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О персоне: Мик Джаггер

Сэр Майкл Филипп Джаггер - британский рок-музыкант, актер, продюсер, вокалист рок-группы The Rolling Stones. С 1998 года входит в Зал славы рок-н-ролла, с 2004 года (с момента основания) — в Зал славы музыки Великобритании (UK Music Hall of Fame). В 2008 году американский журнал Rolling Stone поместил Джаггера на 16-е место в списке 100 величайших певцов всех времен, а в аналогичном списке из 200 величайших певцов всех времён, опубликованном в 2023 году — на 52-е место, сообщает Википедия.

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