Алла Пугачева обратилась к своим врагам: "Спасибо, что позволяете"

Примадонна не побоялась показать настоящие эмоции на лице, которое снимала вблизи.

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Алла Пугачева новости сегодня - Примадонна опубликовала обращение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

Кратко:

Для Аллы Пугачевой устроили вечеринку по случаю ее 76-летия

После праздника певица опубликовала эмоциональное обращение

15 апреля Алл Пугачева отметила свое 76-летие. По праздничному поводу была устроена вечеринка, на котором именинница в алом платье лихо отплясывала под греческую музыку.

Веселье, очевидно, удалось на славу - на связь с поклонниками Примадонна вышла лишь два дня спустя. Она записала видео, на котором благодарит всех причастных к организации праздника, всех, кто ее поздравил, своих поклонников. Не забыла Пугачева и о врагах - им тоже досталась улыбка Аллы Борисовны и слова благодарности.

видео дня

"Дорогие мои друзья, все, кто приехал из разных стран ко мне, все кто организовывали и помогали организовать мне этот День рождения, спасибо вам! Это было замечательно, круто! Спасибо за смс-ки, за поздравления... Чем больше мне лет, тем больше поздравлений приходит. Спасибо всем поклонникам моим и врагам - вы мне позволяете жизнь разукрасить разными красками! А я, конечно, внутри - художник, и эта картина меняется постоянно, и мне очень интересно, как жизнь ее дальше нарисует. Спасибо вам", - рассказала Алла Пугачева.

Алла Пугачева новости сегодня - Примадонна опубликовала обращение / instagram.com/alla_orfey

Полное видео на канале STARS UA

Алла Пугачева - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой. Покушение было связано с криминальным миром, в котором у артистки были покровители.

Также стало известно, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, 11-летние двойняшки Гарри и Лиза, живут отдельно от родителей. Семья воссоединяется лишь пару раз в год.

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Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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