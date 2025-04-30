Анастасия Цимбалару рассказала про "химию" с коллегой: "Было классно вместе"

Цимбалару призналась, что сейчас у нее на серце.

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Анастасия Цимбалару новости - актриса прокомментировала работу с Владом Никитюком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Кратко:

Анастасия Цимбалару прокомментировала общение с Владом Никитюком

Артистка рассказала про личную жизнь

Уже год украинская актриса Анастасия Цимбалару ходит в холостячках - в марте 2024 года она и ее бывший супруг, актер Григорий Бакланов, сообщили о расставании. Пара была вместе 10 лет, из них три - в официальном браке.

Сегодня молодой и успешной артистке все норовят приписать новый роман. К примеру, с ее партнером по сериалу "Следователь" - актером Владом Никитюком.

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В интервью для Люкс ФМ Цимбалару призналась, что между ней и Никитюком на съемках действительно возникла химия, но исключительно деловая - они оба весьма скрупулезны в работе, поэтому сотрудничать им было очень комфортно.

"С Владом было классно работать вместе. Мне кажется, что у нас классная химия возникла и очень понравилась наша пара зрителю. Влад очень занудный, усердный, как и я, в работе. Сейчас это большая редкость, но нет – мое сердце свободно", - говорит Анастасия.

Анастасия Цимбалару новости - актриса прокомментировала работу с Владом Никитюком / Скриншот YouTube

Стоит отметить, что Влад Никитюк женат. В ноябре 2023 года он заключил официальный брак с актрисой Анной Гуляевой, с которой до этого встречался несколько лет.

Влад Никитюк с женой / instagram.com/niki_vlad

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Кто такая Анастасия Цимбалару? Анастасия Цимбалару - украинская актриса кино и театра. Известна ролями в сериалах "Жіночий лікар.Нове життя" и "Папік". Во время полномасштабной войны в Украине проводит актерские аукционы, стала идейными вдохновителем гражданской благотворительной платформы ActLots, которая собирает средства на нужды ВСУ.

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