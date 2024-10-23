Боится за жизнь: Пугачева разрешила Киркорову больше не скрывать свою ориентацию

Пугачева говорит, что скоро Киркорову можно будет совершить каминг-аут.

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Алла Пугачева и Филипп Киркоров - частые гости прессы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov/, instagram.com/alla_orfey/

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, на днях выдал фразу, которая стала поводом к проверке певца на пропаганду ЛГТБ.

По данным пропагандистского телеграмм-канала Кремлевская табакерка, Филипп Киркоров публично сказал грязную фразу не просто так. Якобы перед этим, у него был разговор с Аллой Пугачевой.

"Филипп звонил Аллочке, жаловался ей, что в России все больше закручивают гайки. Говорил, что даже за жизнь свою боится. Аллочка успокоила его. Сказала, что скоро, не позже, чем в следующем году, в России все глобально изменится. И ему не придется скрывать свою ориентацию, будет много свободы", - сообщил один из источников пропагандистского издания.

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Между тем, источники в окружении Пугачевой эту информацию каналу также якобы подтвердили. "Отметили, что свои выводы певица сделала, исходя из общения "с несколькими генералами и людьми в Кремле, с которыми она часто созванивается". Какими могут быть перемены, наши собеседники не знают", - пишут они.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Это не первое заявление Пугачевой на тему "больших перемен" в террористической России. Телеграмм-канал также приводит слова источника в АП.

"Посмотрим, есть ли у Аллы Борисовны реальное влияние и реальная информация. Все скоро увидят, где окажется Киркоров – в разрешенном гей-клубе или уедет месяца на три с концертами на фронт", - сказал он.

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Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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