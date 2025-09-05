"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

Пресняков отправился на фестиваль Burning Man в США, где проводит свое уже холостяцкое время.

Никита Пресняков недавно развелся с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Никита Пресняков

Кратко:

Что говорит Пресняков о разводе

Куда он отправился

Сын российского певца Владимира Преснякова, который поддерживает вторжение страны-агрессора России в Украину, Никита, старается показать, что развод с женой пошел ему на пользу.

Как пишут российские пропагандисты, Пресняков отправился на фестиваль Burning Man в США, где проводит свое уже холостяцкое время. Он также прокомментировал свое состояние.

"Были правы те, кто говорил, что тут круто даже полностью трезвым. Сегодня не выпил ни одной текилы и мне прямо офигенно. Здесь реально можно не бухать: ходить, кайфовать, смотреть и знакомиться", - пишет Пресняков.

Пресняков развод с Аленой Красновой

Отметим, что о разводе Преснякова стало известно недавно. Пост о том, что пара прекратила отношения написала его жена Алена Краснова. Вначале пара перестала появляться вместе, а потом разлетелась новость о разводе.

Никита Пресняков с женой / фото: instagram.com, Никита Пресняков

Они сообщили, что расходятся мирно и с уважением друг к другу.

Владимир Пресняков - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что накануне Владимир Пресняков признался в нежных чувствах к другой женщине. В собственных соцсетях он выложил фото с женщиной и написал к ней теплое обращение.

Ранее Владимир Пресняков также заявлял, что ему надоели новости о проблемах в браке его сына, поскольку у них все хорошо. Также он раскрыл детали относительно их места пребывания.

О персоне: Никита Пресняков Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

