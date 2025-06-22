"Было все синее": Оля Цибульская призналась, почему больше не спит с мужем

Цибульская рассказала, как это решение повлияло на ее брак.

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Оля Цибульская муж - певица раскрыла детали брака с Сергеем Грисюком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

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Почему Оля Цибульская больше не спит с мужем в одной комнате

Как изменились ее отношения после этого решения

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская более двадцати лет состоит в браке с бизнесменом Сергеем Грисюком. Вместе пара воспитывает сына Нестора.

Недавно артистка призналась, что спит с супругом в отдельных комнатах. Виной тому - полномасштабная война в Украине. Во время воздушных тревог Оля бежит в спальню к сыну на другом этаже дома чтобы отвести его в укрытие: однажды он сильно упала с лестницы по дороге к Нестору. После этого она решила ночевать в комнате с мальчиком.

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"Спим в разных комнатах. Я сплю с Нестором из-за тревог. Был случай, когда прогудела сирена и я летела на этаж к Нестору, чтобы спускать его на первый этаж и упала с лестницы. Травмировала ногу и спину. Было все синее. Поэтому я решила, что засыпаю рядом с сыном. В момент, когда тревога, я быстрее могу среагировать. Мне важно быть рядом", - рассказала Цибульская в беседе с Мирославой Мандзюк.

Оля Цибульская муж - певица раскрыла детали брака с Сергеем Грисюком / Скриншот YouTube

При этом звезда отметила: отношения с Сергеем из-за такого ее решения не пострадали. Пара ценит личное пространство друг друга, а "разлука" лишь подогревает их чувства. К тому же Цибульская иногда храпит, и то, что муж этого не слышит, Ольга считает большим плюсом.

"Муж приглашает меня на свидания. Классно это влияет на отношения. Реально прикольно, когда есть пространство и вы можете где-то видеться. И мне нравится, мне надо время побыть одной. Поэтому на свидание сходили, а храпеть – в разные комнаты", - говорит артистка.

Оля Цибульская муж - певица раскрыла детали брака с Сергеем Грисюком / instagram.com/cybulskaya

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Кто такая Оля Цибульская? Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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