"Быстро назад": Леся Никитюк показала мускулистого мужчину в своей постели

Телеведущая Леся Никитюк показала, как вернуть мужчину назад в постель.

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Леся Никитюк показала своего мужчину / Коллаж Главред, фото Instagram/lesia_nikituk

Кратко:

Как выглядит утро Леси Никитюк

Что надо делать, чтобы полежать в постели подольше

Ведущая, модель и актриса Леся Никитюк, которую подозревают в беременности, показала татуированного мужчину в своей постели.

Соответствующими фото ведущая поделилась на своей странице в Instagram.

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На фото видно, как в кровати Никитюк лежит мускулистый мужчина весь в татуировках. "Не знаю, как вы, а я точно "за" такое утро", - написала она.

Леся Никитюк показала своего мужчину / Фото Instagram/lesia_nikituk

На втором фото, мужчина одевается. "Быстро назад, я сказала", - шутит телеведущая.

Леся Никитюк показала своего мужчину / Фото Instagram/lesia_nikituk

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Леся Никитюк / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, ранее Леся Никитюк засветилась вместе со своим женихом – украинским военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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