"Быстро назад": Леся Никитюк показала мускулистого мужчину в своей постели

Кратко:
- Как выглядит утро Леси Никитюк
- Что надо делать, чтобы полежать в постели подольше
Ведущая, модель и актриса Леся Никитюк, которую подозревают в беременности, показала татуированного мужчину в своей постели.
Соответствующими фото ведущая поделилась на своей странице в Instagram.
На фото видно, как в кровати Никитюк лежит мускулистый мужчина весь в татуировках. "Не знаю, как вы, а я точно "за" такое утро", - написала она.
На втором фото, мужчина одевается. "Быстро назад, я сказала", - шутит телеведущая.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее Леся Никитюк засветилась вместе со своим женихом – украинским военнослужащим Дмитрием Бабчуком.
Ранее также Елена Кравец поделилась, смогла бы она вернуться в команду Студии "Квартал 95". Кравец отметила, что она с трудом приняла решение уйти из "Квартала 95", тогда она пребывала за границей и сообщила коллегам о своем выборе в переписке.
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Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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