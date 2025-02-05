"Часть нашей жизни закончилась": дом ведущего "Холостяка" сгорел

Иван Городецкий рассказал про пожар.

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Иван Городецкий новости - Городецкий рассказал про пожар в его доме / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ivangorodetckiy

Кратко:

Дом Ивана Городецкого сильно пострадал от пожара

Шоумен показал, как сейчас выглядит его жилище

Украинский актер и ведущий, известный по первому сезону шоу "Холостяк" и сериалу "Филин", Иван Городецкий стал жертвой пожара, который уничтожил его дом. Без крыши над головой его семье придется "начинать жизнь с чистого листа".

Об этом сам шоумен рассказал в своем блоге в Instagram. Городецкий выпустил ролик, где вместе с женой на фоне пепелища поделился невеселыми новостями.

"Сегодня случилась беда в нашей семье, большая половина нашего дома сгорела. С нами все хорошо, слава Богу. Начинаем жизнь с чистого листа. Будем благодарны каждому за поддержку. Такая вот ситуация. Что-то когда-то начинается, что-то когда-то заканчивается. Какая-то часть нашей жизни тоже закончилась здесь. Все, что осталось, сейчас вы видите на видео. Все сгорело. Немножко неудобно, но будем благодарны любой поддержке", - говорит Иван с супругой.

Причину пожара, в котором, к счастью, никто не пострадал, пара пока не раскрыла. В комментариях подписчики и друзья семьи Городецких выражает им слова поддержки: "Тримайтеся. Ви молодці", "Щирі співчуття, головне підтримуйте одне одного, міцно обіймаю", "Жесть! Слава Богу, з вами все ок. Обіймаю", "Тримайтесь! Дякувати Богу, з Вами все добре!", "Дуже прикро, але найголовніше, що ви живі", "Обіймаю всім серцем" и т.д.

Смотрите видео Ивана Городецкого из разрушенного пожаром дома:

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