"Часть нашей жизни закончилась": дом ведущего "Холостяка" сгорел

Кратко:
- Дом Ивана Городецкого сильно пострадал от пожара
- Шоумен показал, как сейчас выглядит его жилище
Украинский актер и ведущий, известный по первому сезону шоу "Холостяк" и сериалу "Филин", Иван Городецкий стал жертвой пожара, который уничтожил его дом. Без крыши над головой его семье придется "начинать жизнь с чистого листа".
Об этом сам шоумен рассказал в своем блоге в Instagram. Городецкий выпустил ролик, где вместе с женой на фоне пепелища поделился невеселыми новостями.
"Сегодня случилась беда в нашей семье, большая половина нашего дома сгорела. С нами все хорошо, слава Богу. Начинаем жизнь с чистого листа. Будем благодарны каждому за поддержку. Такая вот ситуация. Что-то когда-то начинается, что-то когда-то заканчивается. Какая-то часть нашей жизни тоже закончилась здесь. Все, что осталось, сейчас вы видите на видео. Все сгорело. Немножко неудобно, но будем благодарны любой поддержке", - говорит Иван с супругой.
Причину пожара, в котором, к счастью, никто не пострадал, пара пока не раскрыла. В комментариях подписчики и друзья семьи Городецких выражает им слова поддержки: "Тримайтеся. Ви молодці", "Щирі співчуття, головне підтримуйте одне одного, міцно обіймаю", "Жесть! Слава Богу, з вами все ок. Обіймаю", "Тримайтесь! Дякувати Богу, з Вами все добре!", "Дуже прикро, але найголовніше, що ви живі", "Обіймаю всім серцем" и т.д.
Смотрите видео Ивана Городецкого из разрушенного пожаром дома:
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Что за реалити-шоу "Холостяк"?
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
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