Актер Иван Городецкий: нужно очень постараться, чтобы вернуть киноискусство в Украину

На сайте "Главред" состоялся чат с актером театра и кино, ведущим первого сезона шоу "Холостяк", владельцем ивент-агентства "Gorodetskiy Event Agency" Иваном Городецким. Общаясь с читателями, он рассказал, что мешает развиваться украинской киноиндустрии, почему талантливые создатели кино в свое время покинули Украину, общается ли он с российскими коллегами при нынешних непростых отношениях между странами, почему Иван Ургант был для него примером ведущего, а также почему он не хочет возобновлять театральную карьеру.

Представляем стенограмму чата с Иваном Городецким.

Olga__: Иван, как по-вашему, фанатизм в работе — это хорошо, или во всем должна быть здоровая грань?

Иван Городецкий: Фанатизм в работе должен быть, потому что он формирует отношение к этой деятельности и к качеству той работы, которую ты предлагаешь людям. Но должна быть здоровая грань, чтобы не перегореть.

innia_yur: Когда-то вы рассказывали, что восхищаетесь творчеством Ивана Урганта, что знакомы с ним. А продолжаете ли общаться с ним и сейчас? Вообще, поддерживаете ли в нынешней политической ситуации контакты с российскими коллегами, знакомыми?

Иван Городецкий: Я поддерживаю отношения только с аполитичными коллегами, и у меня их не так много в России, буквально несколько человек.

Что касается Вани, у нас не такие теплые дружеские отношения — мы общались на профессиональные темы. Был период в моей жизни, когда я использовал его образ как "скелет", как некие маяки, к которым нужно стремиться для того, чтобы сформировать себя как ведущего. Ваня в этом отношении является хорошим и правильным примером.

Alia: Где вам комфортнее — перед объективами кинокамер или на театральных подмостках?

Иван Городецкий: В любом случае, и на то, и на другое нужно себя настраивать и быть готовым с профессиональной точки зрения. Мне комфортно и там, и там. Все зависит только от роли или ситуации, в которой я возникаю.

Alia: Что, по-вашему, мешает развиваться украинской киноиндустрии?

Иван Городецкий: Все.

Alia: Насколько много сейчас предложений работы в кино поступает? Украинское кино, по-вашему, живет или выживает, или только зарождается?

Иван Городецкий: Состояние украинского кино ближе всего к фразе "только зарождается". К глубокому сожалению, был большой период в истории государства, в котором была потеряна связь с той старой легендой — киностудией Довженко, Одесской киностудией, Ялтинской киностудией. Они творили мировые шедевры, и на этих шедеврах выросли целые поколения. Чтобы не потерять, нужно было просто быть внимательным и благодарным к тем, кто создает историю искусств в Украине. Но вся история и вся благодарность была поменяна на "франклины", "рузвельты" и т.д. А сейчас, когда это все разрушилось до нуля, очень тяжело найти людей, которые будут столь фанатичны, самоотверженны и преданы этой профессии. Потому что в тот период, когда этих людей нужно было поддерживать, их бросили на произвол судьбы, забыв, что им нужно кушать, как минимум, два раза в день. Но благодаря своему таланту они нашли источники — к сожалению, они находятся не в Украине. И сейчас нужно очень сильно постараться, чтобы вернуть искусство кино в Украину.

Было несколько предложений от "Квартала". И я снялся в одном из короткометражных фильмов. Поскольку я только полгода в Украине, то особо не занимался поиском работы в кино.

Alexandra: Иван, как безусловный эксперт в организации свадеб, поделитесь вашей оценкой. Большинство свадебных торжеств украинских знаменитостей — и артистов, и политиков — сделаны со вкусом и действительно здорово или просто "безвкусица по-богатому"? Чем грешат, пытаясь удивить размахом и роскошью? Чья организация свадьбы из наших известных людей вас приятно удивила? Спасибо.

Иван Городецкий: Для кого я организовывал свадьбы из известных людей? Это Дмитрий Ступка и Полина Логунова, их свадьба была этим летом, в июле. Несколько лет назад — Тамерлан и Алена Омаргалиева, Наталья Валевская и Владимир Пригладь.

Чего я никогда в жизни не буду делать, так это обсуждать чьи-то свадьбы, потому что каждая свадьба — это отдельный внутренний мир семьи, который является индивидуальным и не подлежит обсуждению. Я воспитан по-европейски, крайне некорректно обсуждать те ценности, которые присущи той или иной семье.

Valeria288: Ваша жена — это помощник и вдохновитель или хранительница домашнего очага? Как по-вашему, обязательно ли женщине реализовать себя в профессии или важнее быть хорошей женой и мамой? Спасибо!

Иван Городецкий: Моя супруга — помощник, вдохновитель, хранительница, хорошая жена, хорошая отличная мама. При этом она великолепно справляется со своими профессиональными задачами, так как она является ивент-организатором.

Любому человеку обязательно себя реализовать, так как нереализованность тянет за собой целый ряд негативных последствий. Пытаться переубедить природу и жизнь никому никогда не удавалось. Кроме крепостного права. :)

valery_sav: Иван, хотели бы Вы возобновить свою театральную карьеру? Если да, то в труппе какого театра Вы себя видите?

Иван Городецкий: Не хочу. Мне больше по душе кинематограф.

valery_sav: Иногда о человеке может многое рассказать его отношение к братьям нашим меньшим. Есть ли у Вас домашние любимцы, и насколько Вы терпимы к соседским кошкам-собакам?

Иван Городецкий: Есть — я очень люблю животных: у меня две собаки и кот. И я являюсь твердым последователем той теории, по которой Бог специально послал людям животных, потому что они являются примером преданности, добра и любви. Чтобы заблудшие человеческие души смогли, обратив на них внимание, вспомнить, что такое чистые искренние чувства.

Sveta94: Как вы любите проводить свободное время? Любимые фильмы?

Иван Городецкий: Собственные сны на сегодняшний день. А вообще, мы любим семейные фильмы, мультики и фэнтези.

Anna Zakharchuk: Вас запрошують як ведучого на весілля пари, які офіційно реєструють свої відносини. Проте у нас час дуже популярними є й громадянські шлюби. Скажіть, як Ви до них ставитесь?

Иван Городецкий: Дуже добре, нормально.

Anna Zakharchuk: Чи є такий захід, з тих, які Ви проводили, що найбільше запам'ятався? Найкурйозніший та, можливо, навіть абсурдний?

Иван Городецкий: Недавно вспоминал о свадьбе, которая была в поселке курортного типа со строгим ограничением окончания в десять часов вечера. Из-за этого волновались все, кроме молодоженов — они с огромным удовольствием половину свадебного мероприятия провели у себя в домике. При этом мама сказала, что с теми, кто не выступит за оставшиеся три часа, а также за те блюда, которые были заказаны, если они не будут вынесены к столу, она рассчитываться не будет. И это было фактически волшебным заклинанием, которое научило нас, что одновременно на сцене может происходить выступление даже нескольких исполнителей, иногда можно даже без музыки. А также — что фазаны и фаршированные поросята тоже идут в ход, и что не всегда обязательно убирать со стола перед следующим блюдом. Для многих эта свадьба была кометой в их судьбе — яркой, зажигательной, непонятной, но очень эмоциональной.

Guest_guest: Нравилась ли Вам концепция шоу "Холостяк"? Смотрели ли какие-то сезоны, кроме первого? Поддерживаете ли контакт с Чмерковским?

Иван Городецкий: В контексте как телевизионного продукта — очень интересный проект. Из разных сезонов смотрел какие-то периоды, но вглубь никогда не вникал. Как и не смотрел первый сезон.

С Максимом мы поддерживаем отношения и по сей день. И несколько лет в Америке мы жили у него дома в Нью-Йорке. А он со своей девушкой жил в Лос-Анджелесе.

Anna Zakharchuk: Усім відомо, що світ не стоїть на місці. Постійно відбуваються певні зміни. Скажіть, будь ласка, наскільки змінилося святкування весілля у порівнянні з минулими роками? Чи змінилася сама "процедура" його проведення?

Иван Городецкий: Процедура не особо изменилась. Но народ стал более внимательно относиться к программе, которая должна сопровождать свадебное торжество, тщательнее выбирать артистов, более требовательно относиться к идее наполнения. Если раньше они могли себе позволить какие-то элементы роскоши, то сейчас все ограничиваются необходимым.

Anastasiya_Vol: Есть ли звезды украинского шоу-бизнеса, с которыми Вам бы хотелось посотрудничать?

Иван Городецкий: А я практически со всеми посотрудничал. :)))

Eugen Trukhanov: Насколько за последние пару лет в Украине в целом и в Киеве в частности вырос уровень конкуренции в сфере PR-услуг? Есть ли существенное отличие от Запада?

Иван Городецкий: Конечно, очень много на рынке компаний, которые себя считают пиар-компаниями. И очень сложно найти действительно тех, которые могут воплотить в жизнь то, что они производят на словах.

Отличие существенное и очень весомое.

Anastasiya_Vol: Вы много времени проводите за границей, не думали о том, чтобы переехать в другую страну и открыть там свой бизнес?

Иван Городецкий: Думал, но пока не могу найти себе оправдание и объяснение, почему я это должен делать.

Guest_guest: Ваня, была приятно удивлена новости, что Вы стали ведущим на "Люкс ФМ". Теперь каждое утро начинается с "Зарядки". Как пришла идея пойти на радио и почему именно "Люкс ФМ"?

Иван Городецкий: Спасибо огромное за вопрос и внимание к моему творчеству.

Потому что это радио мне очень нравилось с самого начала. Под словом "с самого начала" я имею в виду 2005 год и мой переезд в Киев. Может быть, по счастливой случайности, а, может, и нет, реклама и эта радиостанция меня преследует на протяжении уже более десяти лет. И я это воспринимаю больше как подарок свыше, и это честь работать в таком коллективе.

Елена Бурдий: Скажите, а как к Вам пришла идея создать собственное event-агентство. И почему, например, не свадебный салон?

Иван Городецкий: Да какая разница... Эта идея не пришла ко мне — она меня преследовала на протяжении долгого периода времени. Мои партнеры настояли, что нужно себя легализировать и как-то позиционировать, так как интерес к нашей работе и нашему творчеству достаточно велик среди клиентов. Поэтому появилось ивент-агентство. Почему не свадебный салон? Потому что свадебный салон — это лишь маркетинговые изощрения для большего привлечения клиентов.

Polina Savchenko: Иван, Вы — человек-праздник! Откуда черпаете энергию и вдохновение? Сложно ли всегда "быть в хорошем настроении"?

Иван Городецкий: Чтобы научиться оставаться в правильной моральной и энергетической форме, для создания той формы, в которой я сейчас нахожусь, был потрачен долгий период моей жизни. И над этой формой я продолжаю трудиться каждый день.

Елена Бурдий: Знаю, что Ваша семья недавно стала больше. С чем Вас и поздравляю. Скажите, а какую профессию Вы пожелаете своей дочери? Не будете против, если она пойдет по Вашим стопам?

Иван Городецкий: Плохих профессий не бывает — бывают плохие реализации. Если это будет доставлять ей удовольствие, и она станет хорошим специалистом, то она будет получать достойное и материальное, и моральное удовлетворение, и чувствовать себя гармонично в мире. И — огромное спасибо за поздравление.

Sveta94: Расскажите, как планируете провести новогодние и рождественские праздники?

Иван Городецкий: Планирую провести праздники в собственном замке, который находится на вершине карпатской горы, куда я прилечу со всей семьей на собственном вертолете. Но это будет в следующем году. А в нынешнем — я буду на все это зарабатывать. :)

Фото Александра Синицы