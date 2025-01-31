"Добро пожаловать": Иракли Макацария стал отцом во второй раз и показал ребенка

Кратко:
- У Иракли Макацарии родилась дочь
- Как назвали девочку
Грузинский бизнесмен, которого украинцы знают по шоу "Холостяк", Иракли Макацария стал отцом во второй раз.
На своей странице в Instagram Иракли сообщил радостное известие и опубликовал первое фото дочери.
Также Макацария признался, что вместе с женой Лизой Чичуа назвали девочку Нино.
"Нино Макацария, добро пожаловать", - написал счастливый отец.
Иракли Макацария - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, ранее грузинский бизнесмен Иракли Макацария поделился на своей странице в Instagram необычным видео. На нем под фортепиано поет его беременная жена Лиза Чичуа. "Я люблю тебя больше всего на свете", - прокомментировал фото на грузинском языке уже не холостяк Макацария.
А также ранее в сети появилась информация о том, что Иракли Макацария и его жена Лиза стали родителями. 21-летняя супруга коммерсанта Лиза Чичуа в пятницу, 2 июня, родила ему сына. Также Макацария не стал томить фанатов и рассказал, что младенца было решено назвать Георгием.
Вас может заинтересовать:
- "Буду благодарна": Ольга Сумская показалась вместе со старшей сестрой
- Анна Ризатдинова раскрыла тайну личной жизни - детали
- Молчун Игорь Николаев избавился от своей недвижимости и выбрал новую страну
Кто такой Иракли Макацария
Иракли Макацария родился 24 марта 1985 года. Вырос будущий герой светской хроники в очаровательном грузинском городе Батуми.
Уже более 15 лет Иракли проживает в Тбилиси, однако часто бывает в разъездах по работе. Много времени проводит в Украине. Он был участником украинского шоу "Холостяк".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред