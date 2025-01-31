"Добро пожаловать": Иракли Макацария стал отцом во второй раз и показал ребенка

Иракли Макацария даже рассекретил имя дочери.

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Иракли Макацария - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Иракли Макацария

Кратко:

У Иракли Макацарии родилась дочь

Как назвали девочку

Грузинский бизнесмен, которого украинцы знают по шоу "Холостяк", Иракли Макацария стал отцом во второй раз.

На своей странице в Instagram Иракли сообщил радостное известие и опубликовал первое фото дочери.

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Также Макацария признался, что вместе с женой Лизой Чичуа назвали девочку Нино.

"Нино Макацария, добро пожаловать", - написал счастливый отец.

Иракли Макацария - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, ранее грузинский бизнесмен Иракли Макацария поделился на своей странице в Instagram необычным видео. На нем под фортепиано поет его беременная жена Лиза Чичуа. "Я люблю тебя больше всего на свете", - прокомментировал фото на грузинском языке уже не холостяк Макацария.

А также ранее в сети появилась информация о том, что Иракли Макацария и его жена Лиза стали родителями. 21-летняя супруга коммерсанта Лиза Чичуа в пятницу, 2 июня, родила ему сына. Также Макацария не стал томить фанатов и рассказал, что младенца было решено назвать Георгием.

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Кто такой Иракли Макацария Иракли Макацария родился 24 марта 1985 года. Вырос будущий герой светской хроники в очаровательном грузинском городе Батуми. Уже более 15 лет Иракли проживает в Тбилиси, однако часто бывает в разъездах по работе. Много времени проводит в Украине. Он был участником украинского шоу "Холостяк".

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