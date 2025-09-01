Укр
Экс-президент Ющенко страстно заговорил о настоящей любви

Анна Подгорная
1 сентября 2025, 11:14
Виктор Ющенко не поскупился на слова, когда описывал свои чувства.
Виктор Ющенко с женой
Виктор Ющенко личная жизнь - как выглядит Екатерина Ющенко сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/victor_yushchenko

Кратко:

  • Виктор Ющенко поздравил жену с Днем рождения
  • Он опубликовал редкий снимок Екатерины, и признался ей в нежных чувствах

Сегодня Екатерина Ющенко (Чумаченко), третья первая леди Украины, празднует свое 64-летие. В этот день экс-президент Виктор Ющенко решил признаться супруге в любви.

В социальных сетях он показал редкое фото с Екатериной и раскрыл свои истинные чувства к ней. "Если меня спросят, что такое счастье, я просто покажу на тебя. Потому что счастье — это ты, моя прекрасная жена. Это честь быть твоим мужем. Ты наполнила мою жизнь смыслом и светом. Ты — мой дом, моя радость и мое вдохновение. С тобой я понял, что такое настоящая любовь", - написал Виктор Андреевич.

Он также не оставил именинницу без поздравлений - пожелал побольше положительных эмоций, счастья и приятных подарков судьбы: "В этот особый день я желаю тебе, чтобы судьба всегда была благосклонна, а каждый миг дарил только светлые эмоции. Пусть твой путь всегда освещает звезда счастья, а наша любовь будет твоей надежной защитой. Я обнимаю тебя, моя единственная, крепче, чем когда-либо. С днем рождения, любимая!".

Виктор Ющенко с женой
Виктор Ющенко личная жизнь - как выглядит Екатерина Ющенко сейчас / instagram.com/victor_yushchenko

Виктор Ющенко личная жизнь - что известно

Екатерина Ющенко (Кэтрин Клэр Чумаченко) - вторая жена Виктора Ющенко. Пара поженилась в 1998 году, вскоре после того, как деятель завершил свой первый брак. Екатерина родила Виктору Андреевичу троих детей - дочерей Софию-Викторию (1999) и Кристину (2000), и сына Тараса (2004).

Екатерина Ющенко с детьми
Екатерина Ющенко с детьми от экс-президента / facebook.com/president.ukraine

Первая жена Ющенко - учительница по имени Светлана. Они заключили брак в 1978. Их союз просуществовал чуть меньше 20 лет. Вместе пара воспитывала двоих общих детей - дочь Виталину (1980) и сына Андрея (1985).

Виктор Ющенко, Виталина Ющенко
Виктор Ющенко со своим первенцем - Виталиной Ющенко / instagram.com/victor_yushchenko

О персоне: Виктор Ющенко

Виктор Ющенко - украинский политик и государственный деятель, банкир. 3-й Президент Украины (23 января 2005 - 25 февраля 2010). Седьмой премьер-министр Украины (1999-2001). Народный депутат Украины V созыва (2002-2005), основатель и Председатель Совета Института Президента Виктора Ющенко "Стратегические инициативы". Третий председатель Национального банка Украины (1993-2000), исполняющий обязанности Председателя Национального Банка Украины (27 января 1997-5 февраля 1997), лидер Оранжевой революции, сообщает Википедия.

