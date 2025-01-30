Евровидение-2025: где и когда смотреть финал Национального отбора на Евровидение

Нацотбор-2025 определит, кто будет представлять Украину на Евровидении в мае.

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Нацотбор на Евровидение-2025 - где и когда смотреть / коллаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

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Кто примет участие в Нацотборе на Евровидение-2025

Как будет проходить голосование

Когда и где смотреть Национальный отбор на Евровидение в 2025 году

Национальный отбор на Евровидение - важный этап подготовки к конкурсу для каждой страны. В 2025 году Украина примет участие в музыкальном соревновании, и для определения своего конкурсанта 8 февраля состоится тот самый отбор.

В нем примут участие 10 финалистов: Влад Шериф, Абие, Molodi, Future Culture, Маша Кондратенко, Khayat, Fiїnka, Krylata, Ziferblat, ДК Енергетик.

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Победителя определит авторитетное жюри в составе Джамалы, Сергея Танчинца и Екатерины Павленко, а также телезрители. Еврофаны смогут проголосовать при помощи смс или в приложении Дія.

Нацотбор на Евровидение 2025: где смотреть

Традиционно Суспільне предоставляет поклонникам Евровидения возможность смотреть Национальный отбор на нескольких удобных платформах:

Также аудиотрансляция Нацотбора-2025 состоится в прямом эфире Радіо Промінь.

Украина на Евровидении / инфографика: Главред

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.

Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.

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