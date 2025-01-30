Евровидение-2025: где и когда смотреть финал Национального отбора на Евровидение

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- Когда и где смотреть Национальный отбор на Евровидение в 2025 году
Национальный отбор на Евровидение - важный этап подготовки к конкурсу для каждой страны. В 2025 году Украина примет участие в музыкальном соревновании, и для определения своего конкурсанта 8 февраля состоится тот самый отбор.
В нем примут участие 10 финалистов: Влад Шериф, Абие, Molodi, Future Culture, Маша Кондратенко, Khayat, Fiїnka, Krylata, Ziferblat, ДК Енергетик.
Победителя определит авторитетное жюри в составе Джамалы, Сергея Танчинца и Екатерины Павленко, а также телезрители. Еврофаны смогут проголосовать при помощи смс или в приложении Дія.
Нацотбор на Евровидение 2025: где смотреть
Традиционно Суспільне предоставляет поклонникам Евровидения возможность смотреть Национальный отбор на нескольких удобных платформах:
- Телеканал и сайт Суспільне Культура
- YouTube-канал Євробачення Україна
- Facebook-страницы Суспільного и Євробачення Україна
- Сайт Євробачення
- Приложение Дія.
Также аудиотрансляция Нацотбора-2025 состоится в прямом эфире Радіо Промінь.
Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.
Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.
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