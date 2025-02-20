Из-за трактора погибла королева красоты

Девушка прожила всего 18 лет и погибла неожиданно.

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В США погибла королева красоты / Коллаж Главред, фото Instagram/ missflusa

Вы узнаете:

Что случилось с девушкой

Какие планы на жизнь имела она

Королева конкурса красоты "Мисс Юная США" и известная подающая надежды гуманитарная деятельница погибла на этой неделе в автокатастрофе во Флориде.

На момент смерти, девушке было было 18 лет, пишет People.

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Каданс Фредериксен, которая была представителем округа Мисс Окалуза среди подростков на конкурсе красоты "Мисс Флорида Юная США" 2024 года, погибла, когда ее автомобиль врезался в трактор.

По данным властей, "по неизвестным причинам" автомобиль, которым управляла Фредериксен, "пересек центральную полосу и выехал на восточную полосу", где и врезался в тягач.

Власти сообщили, что другим водителем был 56-летний мужчина из Милтона, который получил незначительные травмы.

Фредериксен, которая была выпускницей в школе Бейкер, только что получила одобрение от девять колледжей и планировала карьеру ветеринара, помогая животным.

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