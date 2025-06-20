"Клон" и "Тропиканка": умер звезда популярных сериалов

Кратко:
- В каком возрасте скончался Франсиско Куоко
- Кто сообщил о смерти актера
Популярный бразильский актер Франсиско Куоко умер 19 июня в возрасте 91 года в Сан-Паулу. Куоко, одна из самых важных фигур в бразильских мыльных операх, был госпитализирован в больницу имени Альберта Эйнштейна.
Информацию подтвердила актриса Розамария Муртиньо, которая поговорила с женой актера. Причина смерти не разглашается, но актер столкнулся с проблемами со здоровьем из-за своего преклонного возраста, пишет scc10.com.br.
За свою карьеру, охватывающую более шести десятилетий, Франсиско Куоко зарекомендовал себя как символ классического сердцееда на бразильском телевидении, снявшись в десятках мыльных опер и оставив след в сердцах поколений зрителей своей элегантностью, узнаваемым голосом и характерной внешностью.
Он прославился благодаря таким сериалам, как "Клон", "Новая жертва" и "Тропиканка".
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