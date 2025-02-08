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Кто победит на Нацотборе на Евровидение-2025: финальный прогноз букмекеров

Анна Подгорная
8 февраля 2025, 16:55
138
В рейтинге образовался безусловный лидер, но голосования в прямом эфире Национального отбора порой приносят неожиданные сюрпризы.
Национальный отбор на Евровидение-2025
Финал Национального отбора на Евровидение-2025 - прогноз букмекеров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Кратко:

  • За несколько часов до начала Нацотбора на Евровидение букмекеры определили потенциального победителя
  • Им стал конкурсант, который держится в фаворитах уже несколько недель

Через считанные часы еврофаны по всему миру узнают, кто будет представлять Украину на Евровидении-2025. Сегодня зрителей ожидает праздник музыки, Национальный отбор, с которого начнется отсчет пути нашей страны на международном музыкальном конкурсе в 2025 году.

После концерта, на котором 10 финалистов представят свои конкурсные работы, зрители и авторитетное жюри путем голосования определят победителя Нацотбора-2025. В этом году на это звание претендуют: Влад Шериф, Абие, Molodi, Future Culture, Маша Кондратенко, Khayat, Fiїnka, Krylata, Ziferblat, ДК Енергетик.

видео дня

Уже несколько недель безусловным лидером среди претендентов по неофициальным данным букмекеров считается Маша Кондратенко. За несколько часов до начала Национального отбора на Евровидение ее позиции не пошатнулись - 38% голосов из 9 тыс. проголосовавших.

В тройку потенциальных лидеров также входит группа Ziferblat и певец Khayat. Последний лишь на один процент опережает Fiїnka, чьи шансы на победу определяют в 10 процентов. В конце списка оказались Future Culture и Влад Шериф.

Национальный отбор-2025
Финал Национального отбора на Евровидение-2025 - прогноз букмекеров / коллаж: Главред, фото: eurovisionworld.com

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.

Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.

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Евровидение-2025

Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.

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