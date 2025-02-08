Кто победит на Нацотборе на Евровидение-2025: финальный прогноз букмекеров

В рейтинге образовался безусловный лидер, но голосования в прямом эфире Национального отбора порой приносят неожиданные сюрпризы.

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Финал Национального отбора на Евровидение-2025 - прогноз букмекеров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Кратко:

За несколько часов до начала Нацотбора на Евровидение букмекеры определили потенциального победителя

Им стал конкурсант, который держится в фаворитах уже несколько недель

Через считанные часы еврофаны по всему миру узнают, кто будет представлять Украину на Евровидении-2025. Сегодня зрителей ожидает праздник музыки, Национальный отбор, с которого начнется отсчет пути нашей страны на международном музыкальном конкурсе в 2025 году.

После концерта, на котором 10 финалистов представят свои конкурсные работы, зрители и авторитетное жюри путем голосования определят победителя Нацотбора-2025. В этом году на это звание претендуют: Влад Шериф, Абие, Molodi, Future Culture, Маша Кондратенко, Khayat, Fiїnka, Krylata, Ziferblat, ДК Енергетик.

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Уже несколько недель безусловным лидером среди претендентов по неофициальным данным букмекеров считается Маша Кондратенко. За несколько часов до начала Национального отбора на Евровидение ее позиции не пошатнулись - 38% голосов из 9 тыс. проголосовавших.

В тройку потенциальных лидеров также входит группа Ziferblat и певец Khayat. Последний лишь на один процент опережает Fiїnka, чьи шансы на победу определяют в 10 процентов. В конце списка оказались Future Culture и Влад Шериф.

Финал Национального отбора на Евровидение-2025 - прогноз букмекеров / коллаж: Главред, фото: eurovisionworld.com

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.

Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.

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