Кто победит на Нацотборе на Евровидение-2025: финальный прогноз букмекеров

Кратко:
- За несколько часов до начала Нацотбора на Евровидение букмекеры определили потенциального победителя
- Им стал конкурсант, который держится в фаворитах уже несколько недель
Через считанные часы еврофаны по всему миру узнают, кто будет представлять Украину на Евровидении-2025. Сегодня зрителей ожидает праздник музыки, Национальный отбор, с которого начнется отсчет пути нашей страны на международном музыкальном конкурсе в 2025 году.
После концерта, на котором 10 финалистов представят свои конкурсные работы, зрители и авторитетное жюри путем голосования определят победителя Нацотбора-2025. В этом году на это звание претендуют: Влад Шериф, Абие, Molodi, Future Culture, Маша Кондратенко, Khayat, Fiїnka, Krylata, Ziferblat, ДК Енергетик.
Уже несколько недель безусловным лидером среди претендентов по неофициальным данным букмекеров считается Маша Кондратенко. За несколько часов до начала Национального отбора на Евровидение ее позиции не пошатнулись - 38% голосов из 9 тыс. проголосовавших.
В тройку потенциальных лидеров также входит группа Ziferblat и певец Khayat. Последний лишь на один процент опережает Fiїnka, чьи шансы на победу определяют в 10 процентов. В конце списка оказались Future Culture и Влад Шериф.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.
Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.
Читайте также:
- Участник Нацотбора "Евровидение-2025" пошел защищать Украину
- Финал Нацотбора на Евровидение-2025: на сцене появятся звездные гости
- Где и когда смотреть финал Нацотбора на Евровидение 2025
Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред