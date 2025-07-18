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Легенда экстрима: трагически не стало любимца публики и звезды 90-х и 2000-х

Даяна Швец
18 июля 2025, 12:00
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Экстремальные полеты закончились трагедией. Во время инцидента также пострадала женщина, которую сбил спортсмен.
Феликс Баумгартнер
Погиб знаменитый экстремал Баумгартнер / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Главное:

  • Легенда экстрима Феликс Баумгартнер погиб в мотопарапланной аварии
  • Мотопараплан Баумгартнера упал в курортный бассейн, есть пострадавшие

В Италии во время полета на мотопараплане погиб известный экстремал Феликс Баумгартнер. Об этом сообщает Kurier.

По данным СМИ, инцидент произошел в Порто-Сант-Эльпидио, во время полета на мотопараплане Баумгартнер внезапно потерял контроль и упал в бассейн на курорте. Итальянские правоохранители отмечают, что после удара он сразу потерял сознание и у него случился сердечный приступ. Во время падения также пострадала женщина, которую задело мотопарапланом.

видео дня

Кто был Феликс Баумгартнер?

Феликс - австрийский спортсмен-экстремал, известный своими смелыми прыжками с мостов, вертолетов и, самое известное, из стратосферы. Его популярность началась в 1999 году после прыжков с виадука Мийо во Франции и со статуи Христа в Рио-де-Жанейро, что сделало его культовой фигурой в кругу бейс-джампинга.

Наиболее знаменитый прыжок - со стратосферы 14 октября 2012 года в рамках проекта Red Bull Stratos: Баумгартнер поднялся на капсуле до примерно 39 км над землей, нырнул в свободное падение и достиг скорости более 1350 км/ч, став первым, кто преодолел звук в свободном полете. Это стало глобальным грандиозным явлением и вкладом в науку и аэрокосмическую медицину.

Шоу-бизнес теряет звезд - детали

Ранее Главред сообщал печальную весть о том, что в начале июля погиб звезда "Ливерпуля" Диогу Жота. Автомобиль, в котором находились Диогу и его младший брат Андре, слетел с дороги и загорелся.

Также, к сожалению, в возрасте 47-ми лет погиб в Париже французский стендап-комик и актер Бан Гей Мин. Он известен по фильмам "Астерикс и Обеликс" и "Шеф". Актер ушел из жизни в результате несчастного случая.

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Как вести себя во время авиакатастрофы?

Во время авиакатастрофы важно действовать быстро и сохранять спокойствие. Вот основные правила выживания:

Перед вылетом:

  • Оденьтесь правильно - закрытая обувь, одежда с длинными рукавами из натуральных тканей.
  • Изучите план эвакуации - подсчитайте количество рядов до ближайшего выхода.
  • Послушайте инструктаж экипажа - обратите внимание на демонстрацию использования кислородной маски и спасательного жилета.

Во время аварии:

  • Наклонитесь вперед, положив голову на колени или на спинку сиденья впереди.
  • Закройте голову руками, скрестив пальцы.
  • Ноги поставьте ровно на пол, немного расставив их.
  • Оставайтесь пристегнутыми - ремень безопасности должен быть затянут как можно плотнее.
  • Пользуйтесь кислородной маской - если в салоне упало давление, наденьте маску первыми, а потом помогайте другим.

После удара:

  • Как можно быстрее покиньте самолет - у вас есть 90 секунд до возможного возгорания.
  • Двигайтесь к ближайшему аварийному выходу - если он заблокирован, немедленно ищите другой.
  • Избегайте дыма - пригнитесь или прикройте рот мокрой тканью.
  • Оставьте все вещи - секунды решают жизнь, не тратьте их на багаж.

После эвакуации:

  • Отойдите от самолета на безопасное расстояние (не менее 150 м).
  • Помогите пострадавшим, если это возможно.
  • Ожидайте спасателей и подавайте сигналы о своем местонахождении.
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