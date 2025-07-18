Легенда экстрима: трагически не стало любимца публики и звезды 90-х и 2000-х

Экстремальные полеты закончились трагедией. Во время инцидента также пострадала женщина, которую сбил спортсмен.

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Погиб знаменитый экстремал Баумгартнер / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

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Легенда экстрима Феликс Баумгартнер погиб в мотопарапланной аварии

Мотопараплан Баумгартнера упал в курортный бассейн, есть пострадавшие

В Италии во время полета на мотопараплане погиб известный экстремал Феликс Баумгартнер. Об этом сообщает Kurier.

По данным СМИ, инцидент произошел в Порто-Сант-Эльпидио, во время полета на мотопараплане Баумгартнер внезапно потерял контроль и упал в бассейн на курорте. Итальянские правоохранители отмечают, что после удара он сразу потерял сознание и у него случился сердечный приступ. Во время падения также пострадала женщина, которую задело мотопарапланом.

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Кто был Феликс Баумгартнер?

Феликс - австрийский спортсмен-экстремал, известный своими смелыми прыжками с мостов, вертолетов и, самое известное, из стратосферы. Его популярность началась в 1999 году после прыжков с виадука Мийо во Франции и со статуи Христа в Рио-де-Жанейро, что сделало его культовой фигурой в кругу бейс-джампинга.

Наиболее знаменитый прыжок - со стратосферы 14 октября 2012 года в рамках проекта Red Bull Stratos: Баумгартнер поднялся на капсуле до примерно 39 км над землей, нырнул в свободное падение и достиг скорости более 1350 км/ч, став первым, кто преодолел звук в свободном полете. Это стало глобальным грандиозным явлением и вкладом в науку и аэрокосмическую медицину.

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Изучите план эвакуации - подсчитайте количество рядов до ближайшего выхода.

Послушайте инструктаж экипажа - обратите внимание на демонстрацию использования кислородной маски и спасательного жилета. Во время аварии: Наклонитесь вперед, положив голову на колени или на спинку сиденья впереди.

Закройте голову руками, скрестив пальцы.

Ноги поставьте ровно на пол, немного расставив их.

Оставайтесь пристегнутыми - ремень безопасности должен быть затянут как можно плотнее.

Пользуйтесь кислородной маской - если в салоне упало давление, наденьте маску первыми, а потом помогайте другим. После удара: Как можно быстрее покиньте самолет - у вас есть 90 секунд до возможного возгорания.

Двигайтесь к ближайшему аварийному выходу - если он заблокирован, немедленно ищите другой.

Избегайте дыма - пригнитесь или прикройте рот мокрой тканью.

Оставьте все вещи - секунды решают жизнь, не тратьте их на багаж. После эвакуации: Отойдите от самолета на безопасное расстояние (не менее 150 м).

Помогите пострадавшим, если это возможно.

Ожидайте спасателей и подавайте сигналы о своем местонахождении.

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