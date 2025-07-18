Легенда экстрима: трагически не стало любимца публики и звезды 90-х и 2000-х

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- Легенда экстрима Феликс Баумгартнер погиб в мотопарапланной аварии
- Мотопараплан Баумгартнера упал в курортный бассейн, есть пострадавшие
В Италии во время полета на мотопараплане погиб известный экстремал Феликс Баумгартнер. Об этом сообщает Kurier.
По данным СМИ, инцидент произошел в Порто-Сант-Эльпидио, во время полета на мотопараплане Баумгартнер внезапно потерял контроль и упал в бассейн на курорте. Итальянские правоохранители отмечают, что после удара он сразу потерял сознание и у него случился сердечный приступ. Во время падения также пострадала женщина, которую задело мотопарапланом.
Кто был Феликс Баумгартнер?
Феликс - австрийский спортсмен-экстремал, известный своими смелыми прыжками с мостов, вертолетов и, самое известное, из стратосферы. Его популярность началась в 1999 году после прыжков с виадука Мийо во Франции и со статуи Христа в Рио-де-Жанейро, что сделало его культовой фигурой в кругу бейс-джампинга.
Наиболее знаменитый прыжок - со стратосферы 14 октября 2012 года в рамках проекта Red Bull Stratos: Баумгартнер поднялся на капсуле до примерно 39 км над землей, нырнул в свободное падение и достиг скорости более 1350 км/ч, став первым, кто преодолел звук в свободном полете. Это стало глобальным грандиозным явлением и вкладом в науку и аэрокосмическую медицину.
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Как вести себя во время авиакатастрофы?
Во время авиакатастрофы важно действовать быстро и сохранять спокойствие. Вот основные правила выживания:
Перед вылетом:
- Оденьтесь правильно - закрытая обувь, одежда с длинными рукавами из натуральных тканей.
- Изучите план эвакуации - подсчитайте количество рядов до ближайшего выхода.
- Послушайте инструктаж экипажа - обратите внимание на демонстрацию использования кислородной маски и спасательного жилета.
Во время аварии:
- Наклонитесь вперед, положив голову на колени или на спинку сиденья впереди.
- Закройте голову руками, скрестив пальцы.
- Ноги поставьте ровно на пол, немного расставив их.
- Оставайтесь пристегнутыми - ремень безопасности должен быть затянут как можно плотнее.
- Пользуйтесь кислородной маской - если в салоне упало давление, наденьте маску первыми, а потом помогайте другим.
После удара:
- Как можно быстрее покиньте самолет - у вас есть 90 секунд до возможного возгорания.
- Двигайтесь к ближайшему аварийному выходу - если он заблокирован, немедленно ищите другой.
- Избегайте дыма - пригнитесь или прикройте рот мокрой тканью.
- Оставьте все вещи - секунды решают жизнь, не тратьте их на багаж.
После эвакуации:
- Отойдите от самолета на безопасное расстояние (не менее 150 м).
- Помогите пострадавшим, если это возможно.
- Ожидайте спасателей и подавайте сигналы о своем местонахождении.
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