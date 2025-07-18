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Стареет наоборот: что сделал со своим лицом 61-летний Брэд Питт

Анна Подгорная
18 июля 2025, 09:30
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Специалисты в области пластической хирургии рассказали, в чем секрет омоложения Питта.
Брэд Питт
Брэд Питт сейчас - почему изменилось лицо актера / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Брэд Питт заметно помолодел за последнее время
  • Хирурги прокомментировали, какими манипуляциями звезда мог этого достичь

Брэду Питту 61 год, но он и сегодня считается одним из главных красавчиков Голливуда. Характерная внешность и незаурядный талант позволяют ему оставаться востребованным в киноиндустрии.

Однако поклонники не могли не заметить, как посвежело лицо Питта в последнее время. Актера стали подозревать в пластических операциях. Сам Брэд свои метаморфозы не комментирует, однако несколько именитых пластических хирургов высказали мнение о том, почему могла измениться его внешность.

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Доктор Барри Вайнтрауб сообщил Daily Mail, что, по его мнению, Брэд Питт прошел процедуру липофилинга - жир из живота или бедер актеру могли ввести в область щек и челюсти для придания лицу большей округлости, что, учитывая его возраст, имеет омолаживающий эффект. Майкл Бассири-Теграни, хирург из Нью-Йорка, также придерживается мысли о липофилинге: это "мягкая" процедура, которая пользуется успехом в Голливуде среди тех звезд, которые не хотят терять узнаваемость черт лица.

Признаков подтяжки лица и блефаропластики у Брэда Питта хирурги не наблюдают. Они отмечают, что в его случае это правильное решение - освежить внешний вид щадящей процедурой, сохранив при этом мимику.

Также специалисты отмечают, что мягкий эффект омоложения может быть связан с набором актером веса.

Брэд Питт
Брэд Питт в 2020 году / ua.depositphotos.com
Брэд Питт
Брэд Питт в 2025 году (кадр из к/ф F1) / imdb.com

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О персоне: Брэд Питт

Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

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