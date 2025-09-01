Леся Никитюк показала крошку-сына: "Наше все"

Сын Никитюк вместе со своей звездной мамой ведет активный образ жизни.

Леся Никитюк ребенок - ведущая показала свежие кадры с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

В блоге Леся Никитюк появились новые кадры с сыном

Ведущая показала, как проводит с ним время

Лишь близкое окружение Леси Никитюк и ее партнера, украинского военного Дмитрия Бабчука, знает, как зовут и как выглядит сын ведущей. Малыш появился на свет в средине июня.

Тем не менее желание звезды оберегать приватность своей семьи не мешает ей делиться милыми кадрами с мальчиком. К примеру, в своем блоге в Instagram Никитюк показала, как отмечала с сыном первое сентября, и отдыхала на природе.

Сначала Леся опубликовала видео с подписью: "Наш первый звонок". В кадре она трясет погремушку, а малыш забавно дергает ручками и ножками. На втором фото ребенок Леси Никитюк появился полностью. Ведущая позировала с ним на фоне пшеничного поля. Этот снимок счастливая мама подписала: "Наше все".

Леся Никитюк ребенок - ведущая показала свежие кадры с сыном / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк ребенок - ведущая показала свежие кадры с сыном / instagram.com/lesia_nikituk

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

