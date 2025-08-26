Мамуля в ожидании: в Сети появился редкий кадр беременной Леси Никитюк

Никитюк с большим мастерством скрывала свое положение все девять месяцев.

Леся Никитюк родила - как выглядела ведущая во время беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

Леся Никитюк заговорила публично о сыне лишь после его рождения

Недавно в Сети появилось редкое беременное фото звезды

Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк подтвердила беременность 16 июня - через день после появления на свет первенца. До этого она скрывала свое положение.

В социальных сетях она не публиковала свои фото периода, когда носила под сердцем ребенка. Однако теперь, когда сыну Никитюк чуть больше двух месяцев, в Сети появилось ее беременное фото.

В кадре Леся Никитюк позирует на залитой солнцем веранде в черном прозрачном белье. На фото хорошо виден округлый аккуратный животик ведущей.

Леся Никитюк родила - как выглядела ведущая во время беременности / instagram.com/lesia_nikituk

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

