Мамуля в ожидании: в Сети появился редкий кадр беременной Леси Никитюк

Кратко:
- Леся Никитюк заговорила публично о сыне лишь после его рождения
- Недавно в Сети появилось редкое беременное фото звезды
Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк подтвердила беременность 16 июня - через день после появления на свет первенца. До этого она скрывала свое положение.
В социальных сетях она не публиковала свои фото периода, когда носила под сердцем ребенка. Однако теперь, когда сыну Никитюк чуть больше двух месяцев, в Сети появилось ее беременное фото.
В кадре Леся Никитюк позирует на залитой солнцем веранде в черном прозрачном белье. На фото хорошо виден округлый аккуратный животик ведущей.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
