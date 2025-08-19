Леся Никитюк выходит из декрета - кто теперь будет растить ее 2-месячного сына

Никитюк призналась, кому решилась доверить самое ценное.

Леся Никитюк стала мамой - кто после декрета останется с сыном ведущей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Декрет Леси Никтюк продлился около двух месяцев

Звезда рассказала, кто в ее отсутствие позаботится о сыне

Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк возвращается на телеэкраны всего через два месяца после родов. О своем решении совмещать работу и материнство она рассказала в беседе с Новым каналом.

Звезда отметила - не видит в этом ничего необычного, ведь множество женщин балансируют между работой и семьей. "Я думаю, что совмещать работу и материнство у меня точно получится. Будем честными, миллионы женщин рожают и миллионы не уходят в декрет, потому что продолжают работать. Мы живем в такое время, что нужно уметь находить баланс и совмещать то и другое. Я, например, выделила для себя 42 золотых дня, за которые у меня полностью сформировался контакт с ребенком. И дальше все будет хорошо!" - убеждена Леся.

Она также раскрыла детали своего плана: за сыном, пока она работает, будут приглядывать бабушки. На съемочную площадку малыша Никитюк брать не хочет: его будут привозить, когда наступает время кормления, и увозить обратно домой. "Есть много людей, которые будут помогать. В частности, две бабушки. Сыну точно будет с кем проводить дни, пока я на работе. Я не планирую брать ребенка на съемочную площадку, потому что там много людей и суеты. Ограничимся форматом "приехали ко мне и поехали". Ведь сейчас сын – на грудном вскармливании. Надеюсь, наш план сработает", - поделилась Леся Никитюк.

Леся Никитюк и отец ее ребенка Дмитрий Бабчук с сыном в роддоме / instagram.com/lesia_nikituk

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

