Критик Сергей Соседов наконец-то раскрыл правду про путиниста Баскова.

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Путинист Басков "лезет к детям" / Коллаж Главред, фото Instagram/nikolaibaskov

Кратко:

Какую правду раскрыл Соседов про Баскова

Что еще о нем не знали поклонники

Российский музыкальный критик Сергей Соседов, который ни петь, ни писать песни не умеет, но прекрасно умел стелиться перед украинскими звездами, вывел на чистую воду путиниста и российского певца Николая Баскова.

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Как пишут российские пропагандисты, Соседов выступил с резкой критикой в адрес Баскова, заявив, что артисту давно пора завершить карьеру и освободить место для молодых исполнителей.

По словам псевдо критика, Басков не обладает ни вокальными данными, ни внешним видом, которые могли бы соответствовать статусу звезды первой величины.

Басков и Монсеррат Кабалье / Фото Стархит

По его словам, артист давно поет под фанеру, и его больше нельзя назвать обладателем "золотого вокала", ибо слушать его выступления становится просто невыносимо.

Соседов добавил, что за последние годы Басков не создал ни единого нового хита, продолжая эксплуатировать старые композиции, что давно не вызывают интереса у публики.

"Чтобы омолодить свою аудиторию, он постоянно лезет к этим несчастным детям. Мне искренне жаль тех, кому приходится взаимодействовать с Басковым", — добавил он.

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Напомним, ранее Соседов высказался против поездок артистов в зону российской оккупации. По его мнению, такие поездки не подходят для того, чтобы восстанавливать свою репутацию.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин забрали детей и покинули Израиль, куда они перебрались из страны-оккупанта. После этой новости семья артистов надолго пропала из публичного поля зрения.

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О персоне: Николай Басков Николай Басков - российский эстрадный и оперный певец, народный артист России, народный артист Украины (2004; лишён звания в 2022 году, из-за поддержки полномасштабной российской войны против Украины), пишет Википедия. Певец с первых дней войны поддержал террориста Путина в его стремлении уничтожить Украину.

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