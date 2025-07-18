Лорак с перепаленными волосами показала, как дрессирует мужа-испанца

Певица-предательница показала каникулы, со своим мужем.

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Ани Лорак, Исаак Виджраку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Кратко:

Что хочет Лорак от своего мужа

Как он реагирует на это

Когда-то известная украинская певица, а сейчас предательница Ани Лорак, которая продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, вывезла своего йога-мужа на отдых в Грецию и показала на видео, как воспитывает его.

Соответствующим видео поделился сам Исаак Виджраку на своей странице в Instagram.

видео дня

В частности, Лорак спрашивает своего мужа, что ему нужно делать, если его жена находится в плохом настроении. "Целовать", - на ломанном "могучем" отвечает испанец.

Отметим, что пара отдыхает в Греции и отмечает локацию своего отдыха. Видимо, гонорары Лорак в террористической России не позволяют ей возить своего мужа на отдых по полной стоимости.

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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