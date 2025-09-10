Melovin загремел в больницу: близкое окружение певца обеспокоено

Меловин внезапно исчез из информационного пространства.

Melovin сейчас - Меловин оказался в больнице / коллаж: Главред, фото: t.me/bighousemelovinators

Близкие Меловина рассказали, что артист попал в больницу

Позже сам певец показал кадры из больничной палаты

Украинский певец Melovin на время исчез из социальных сетей, чем не на шутку напугал поклонников - обычно он очень активно общается со своей аудиторией. Ясность в эту ситуацию внесло близкое окружение артиста - певицы Swoiia и Lama.

В Instagram они опубликовали слова поддержки Меловину, из которых стало понятно, что певца госпитализировали. "Мой Мэл попал в больницу. Желаю тебе скорого выздоровления! Знаю, что ты выстоишь! Лю", - написала Swoiia, и опубликовала их совместное сэлфи.

"Скорейшего выздоровления! Держись, ты сильнее, чем думаешь", - поддержала Меловина Lama.

О причинах госпитализации звезды певицы молчат.

Melovin сейчас - Меловин оказался в больнице / instagram.com/swoiia

Melovin сейчас - Меловин оказался в больнице / instagram.com/lamaukraine

Долгое время хранил молчание и сам Melovin. Лишь недавно в своем Telegram-канале он опубликовал фото из больничной палаты, и поблагодарил всех за любовь и поддержку. В кадре к руке артиста подсоединена капельница.

Melovin сейчас - Меловин оказался в больнице / t.me/bighousemelovinators

О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

