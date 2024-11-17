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Мисс Вселенная-2024: кто победил и место Украины на конкурсе

Анна Подгорная
17 ноября 2024, 12:47
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В ночь на 17 ноября на престижном конкурсе избрали красивейшую женщину этого года.
Мисс Вселенная-2024
Мисс Вселенная-2024 победительница - кто получил титул Мисс Вселенная в 2024 году / коллаж: Главред, фото: instagram.com/missuniverse

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16 ноября в Мексике состоялся финал одного из главных конкурсов красоты - Мисс Вселенная-2024, участие в котором приняли самые привлекательные женщины из 130 стран мира. Победительницей соревнования стала очаровательная блондинка Викторя Кьер Тейлвиг из Дании.

Тейлвиг стала первой обладательницей заветной короны из Европы за последние 8 лет. Кроме того она стала первой за всю историю конкурса датчанкой, которая получила титул "Мисс Вселенная" - до этого Дания не попадала даже в топ-5 уже 61 год.

видео дня

Для 21-летней Виктории Кьер Тейлвиг корона "Мисс Вселенной-2024" стала настоящим триумфом. Королева красоты ранее была танцовщицей, теперь же развивает ювелирный бизнес и совершенствуется в юриспруденции.

Титул первой виц-мисс в этом году стала конкурсантка из Нигерии Чидимма Адетшина. Третьем место заняла мексиканка Мария Фернанда Бельтран. Также в пятерку лучших вошли Сухати Чуангсри из Таиланда и Илеана Маркес из Венесуэлы.

Виктория Кьер
Виктория Кьер Тейлвиг - Мисс Вселенная-2024 / instagram.com/missuniverse

Представительница Украины на конкурсе Мисс Вселенная-2024, общественная деятельница Алина Пономаренко, хоть и выступила весьма успешно, увы в гранд-финал пробиться не смогла - она не прошла в топ-30 и покинула соревнование.

Алина Пономаренко
Алина Пономаренко представляла Украину на конкурсе Мисс Вселенная-2024 / instagram.com/missukraine_universe

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Конкурс Мисс Вселенная

"Мисс Вселенная" — ежегодный международный конкурс красоты. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в "Большую четвёрку" наряду с конкурсами "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля".

По данным Википедии, конкурс был впервые показан по американскому национальному телевидению в 1955 году. В 1960 году шоу сменило местоположение с Калифорнии на Флориду. До 1971 года конкурс проходил на территории США, а с 1972 года — каждый год в новой стране.

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