Мисс Вселенная 2024: кто представляет Украину

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Скоро в Мексике пройдет конкурс Мисс Вселенная 2024 / Коллаж Главред, фото Instagram/ alina.lalli

Вы узнаете:

Как выглядит новая Мисс

Как проходят будни Пономаренко

Где училась новая Мисс

В этом году на конкурсе "Мисс Вселенная 2024" в Мексике Украину представит одесситка Алина Пономаренко.

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На своей странице в Instagram, она делится кадрами того, как проходят ее конкурсные будни. "Привет Вселенная, я уже в пути. Главное событие моей жизни уже совсем скоро. Надеюсь на вашу поддержку", - написала она.

Алина Пономаренко окончила Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности "Международная юстиция и право", имеет большой опыт работы моделью. Стала "Мисс Одесса-2023" и вошла в ТОП-10 международного конкурса Miss Supertalent-2023 в Южной Корее.

Конкурс Мисс Вселенная "Мисс Вселенная" — ежегодный международный конкурс красоты. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в "Большую четвёрку" наряду с конкурсами "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля". По данным Википедии, конкурс был впервые показан по американскому национальному телевидению в 1955 году. В 1960 году шоу сменило местоположение с Калифорнии на Флориду. До 1971 года конкурс проходил на территории США, а с 1972 года — каждый год в новой стране.

Она также создала социальный проект "Дерево любви", которая направлена ​​на поддержку бабушек и дедушек Одессы, нуждающихся в помощи. Также Алина Пономаренко принимает участие в сборе средств для закупки необходимых вещей для ВСУ и является донором крови.

Алина Пономаренко представит Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2024 / Фото Instagram/alina.lalli

Алина Пономаренко представит Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2024 / Фото Instagram/alina.lalli

Алина Пономаренко представит Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2024 / Фото Instagram/alina.lalli

Алина Пономаренко представит Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2024 / Фото Instagram/alina.lalli

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, Мисс "Украина-Вселенная"-2022 Виктория Апанасенко, которая весной 2024 года отпраздновала первую годовщину свадьбы со своим супругом, предпринимателем и заместителем министра цифровой трансформации Украины по развитию IТ-отрасли Александром Борняковым, впервые стала мамой.

Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.

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