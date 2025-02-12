Молодая жена Цекало продолжает удивлять поклонников своей худобой

Кратко:
- Жена Александра Цекало продолжает показывать исхудавшую фигуру
- Эрвин продемонстрировала свой образ на прогулке
Жена российского продюсера Александра Цекало, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, Дарина Эрвин удивила поклонником новым снимком.
На своей странице в соцсетях художница опубликовала фото, на котором позировала в черной кепке, белой футболке, розовой юбке и с собакой на коленях.
Но внимание поклонников привлек не лук Дарины, а ее заметная худоба, подписчики уже давно начали беспокоиться за ее здоровье, ведь раньше девушка имела достаточно пышные формы.
Кстати, Цекало вместе с Эрвин, которая на 30 лет младше него, уехали из страны-террориста России и живут в США.
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Кто такой Александр Цекало?
Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.
Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.
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