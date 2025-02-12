Молодая жена Цекало продолжает удивлять поклонников своей худобой

Дарина Эрвин так и не набрала вес.

https://glavred.info/starnews/molodaya-zhena-cekalo-prodolzhaet-udivlyat-poklonnikov-svoey-hudoboy-10638842.html Ссылка скопирована

Дарина Эрвин - как выглядит сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дарина Эрвин

Кратко:

Жена Александра Цекало продолжает показывать исхудавшую фигуру

Эрвин продемонстрировала свой образ на прогулке

Жена российского продюсера Александра Цекало, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, Дарина Эрвин удивила поклонником новым снимком.

На своей странице в соцсетях художница опубликовала фото, на котором позировала в черной кепке, белой футболке, розовой юбке и с собакой на коленях.

видео дня

Но внимание поклонников привлек не лук Дарины, а ее заметная худоба, подписчики уже давно начали беспокоиться за ее здоровье, ведь раньше девушка имела достаточно пышные формы.

Кстати, Цекало вместе с Эрвин, которая на 30 лет младше него, уехали из страны-террориста России и живут в США.

Дарина Эрвин на прогулке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дарина Эрвин

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что звезда Лиги смеха, комик Александр Венедчук, он же Веня из команды "Ветерани космічних військ", перенес кровоизлияние в мозг, из-за которого потерял 20% черепной коробки.

Также стало известно, что Тимур Мирошниченко с младшим сыном попал в больницу. Звездные супруги рассказали про путешествие 3-летнего Марселя в сопровождении папы в Охматдит поздно вечером.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Александр Цекало? Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.

Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред