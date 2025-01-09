Муж голливудской украинки Милы Кунис показал редкое фото их сына

8-летний Димитрий обладает яркой внешностью Кутчера и Кунис.

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Сын Эштона Кутчера и Милы Кунис появился на публике с отцом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Кунис и Кутчер редко показывают своих детей - дочь Уайатт и сына Димитрия

Актер совершил редкий публичный выход с сыном

Семья актеров Эштон Кутчер и Мила Кунис завели детей в тот период своей жизни, когда они уже были всемирно известны и узнаваемы. Поэтому своих наследников они тщательно скрывают от прессы и папарацци.

Редкие публичные появления неизменно становятся большим событием для поклонников Кутчера и Кунис. Так недавно, Эштон появился с сыном, 8-летним Димитрием, в Лос-Анджелесе на матче по реслингу WWE Monday Night RAW, сообщает People.

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Мальчик вместе с папой были полностью увлечены происходящим на ринге и активно болели за борцов. Редкие снимки сына Кучтера и Кунис на рестлинге мигом разлетелись по Сети.

Эштон Кутчер и Мила Кунис начали встречаться в 2012 году, а в 2014 появился на свет их первенец - дочь Уайатт Изабель. Через два года родился Димитрий Портвуд. Актеры официально поженились в 2015 году.

Это был второй брак для Эштона: в 2003 году он начал встречаться с Деми Мур, которая старше него на 15 лет. Через два года пара сыграла свадьбу, а в 2011 году рассталась. Окончательно развод Кутчера и Мур завершился в 2013 году.

До свадьбы с Эштоном Кунис не была замужем, однако имела длительные отношения со звездой "Один дома" Маколеем Калкиным. Их роман длился с 2002 по 2011 год.

И хоть он завершился мирно, Маколей тяжело переживал уход Милы - у него началась депрессия, была попытка самоубийства, он подсел на запрещенные вещества. В 2017 году жизнь актера окончательно наладилась: тогда он повстречал Бренду Сонг - актрису, которая со временем стала его женой и мамой двоих его сыновей.

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