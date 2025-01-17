Налчаджиоглу после двух разводов засветил, чем приманивает девушек

Мурат Налчаджиоглу сделал в Таиланде нечто особенное для себя.

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Мурат Налчаджиоглу новости - Мурат Налчаджиоглу показал новое тату и раскрыл его значение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca

Вкратце:

Мурат отдыхает в Таиланде

На курорте он обрел особенный талисман

Турецкий бизнесмен и бывший муж предательницы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу на зимние каникулы отправился в Таиланд. На этот раз вместо новой возлюбленной он отдыхает с близким другом.

После прошлогоднего отпуска в Арабских Эмиратах у Мурата завязался стремительный и полный скандалов роман с украинской моделью. В этом году из Таиланда Налчаджиоглу намерен привезти то, что на сто процентов останется с ним на всю жизнь.

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У тайских умельцев бизнесмен сделал татуировку-оберег, каждая из строчек которой имеет сакральный смысл для ее носителя. Обновкой Мурат похвастался в своем блоге в Instagram, и раскрыл значение загадочных символов.

Первый столбец, по словам Налчаджиоглу, защитный для него и его жилища - от несправедливых обвинений и злых духов. Второй - защищает от превратностей судьбы (плохих гороскопов) и неудач. Третий - против черной магии и проклятий. Четвертый должен стимулировать удачу своего носителя - в финансах, деловых вопросах и повседневной жизни. Пятый, как подзарядка в предыдущему, призван повышать харизму и привлекательность в глазах противоположного пола.

Мурат Налчаджиоглу новости - Мурат Налчаджиоглу показал новое тату и раскрыл его значение / instagram.com/muratnalca

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Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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