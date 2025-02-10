"Не без приключений": Тимур Мирошниченко с младшим сыном попал в больницу

Краткое содержание:
- Поздно вечером Тимур Мирошниченко отвез младшего сына в больницу
- Мальчик ударился носом и ему потребовался рентген, чтобы определить наличие перелома
- Позже Инна Мирошниченко рассказала, как Марсель чувствует себя сейчас
Девятого февраля в десять часов вечера украинский ведущий Тимур Мирошниченко отправился вместе с 3-летним сыном Марселем в не самое приятное путешествие - малышу потребовался рентген, чтобы определить, нет ли у него перелома носа.
Об этом шоумен и его жена, юрист, общественная деятельница и блогерша Инна Мирошниченко, сообщили в Instagram. "Ну у нас не без приключений. 22:25, воскресенье вечер, а муж с Марселем в Охматдите делает рентген, чтобы увидеть, есть ли перелом носа. Пока непонятно. Как сказал врач, в таком возрасте сложно сломать нос", - написала Инна, и опубликовала снимок сына.
Тимур добавил, что у малыша все же это могло получиться. "А может и нет. Из-за отека ничего не понятно. Вернемся через несколько дней", - сообщил он.
Позже мама Марселя вышла на связь с поклонниками, которые так переживали за мальчика. Она сообщила, что он находится дома, на попечении своей бабушки. Пить обезболивающее ребенок отказался, из чего Мирошниченко сделала вывод, что самочувствие у сына не так уж и плохо.
Обстоятельство травмы Марселя родители не раскрыли. Однако нередко непоседа появлялся в их социальных сетях с головокружительными гимнастическими трюками - мальчик растет очень активным и подвижным.
Тимур и Инна Мирошниченко - родители четверых детей. Мия и Марко - биологические, Ангелина и Марсель - рожденные сердцем. Мирошниченко нередко делятся контентом про свою большую и шумную семью в социальных сетях.
Инна старается показывать реальную картину - со слезами и истериками, с проблемами адаптации усыновленных детей и личными драмами биологических, счастливые моменты вместе и личные успехи каждого.
За жизнью семьи Мирошниченко наблюдать не только увлекательно, но и познавательно. Инна делится своими наблюдениями за малышами, мужем и собой, опытом воспитания детей, "рожденных сердцем", и правилами общения с теми, кто еще не обрел свои семьи. Важная часть деятельности Инны Мирошниченко - проверка условий, в которых содержатся дети в детских домах. Также она делится опытом своей семьи в усыновлении в надежде, что ее пример подтолкнет окружающих открыть свои сердца навстречу детям без родителей и дома.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред раскрыл причину, почему Андрея Данилко на самом деле не было в жюри Нацотбора на Евровидение-2025. Прежде артист часто занимал судейское кресло, и его комментариев ждали еврофаны.
Также украинский певец Павел Зибров сделал признание о жене Марине, которая ради карьеры звездного мужа отказалась от престижной работы, и посвятила себя ему.
Читайте также:
- Василий Вирастюк показал свою молодую красавицу-жену - детали
- Известный продюсер рассекретил гонорары жюри и ведущих Нацотбора - детали
- "Не братство, не дружба": Потап представил Дудю свой мирный план окончания войны
Кто такой Тимур Мирошниченко?
Тимур Мирошниченко - украинский ведущий и комментатор. Известен работами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Комментатор Евровидения и ведущий Национальных отборов от Украины. Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Телеведущий года".
Кто такая Инна Мирошниченко?
Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред