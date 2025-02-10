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"Не без приключений": Тимур Мирошниченко с младшим сыном попал в больницу

Анна Подгорная
10 февраля 2025, 16:48
94
Марсель Мирошниченко заставил родителей поволноваться.
Тимур Мирошниченко и Инна Мирошниченко с сыном Марселем
Тимур и Инна Мирошниченко рассказали про травму сына Марселя / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Краткое содержание:

  • Поздно вечером Тимур Мирошниченко отвез младшего сына в больницу
  • Мальчик ударился носом и ему потребовался рентген, чтобы определить наличие перелома
  • Позже Инна Мирошниченко рассказала, как Марсель чувствует себя сейчас

Девятого февраля в десять часов вечера украинский ведущий Тимур Мирошниченко отправился вместе с 3-летним сыном Марселем в не самое приятное путешествие - малышу потребовался рентген, чтобы определить, нет ли у него перелома носа.

Об этом шоумен и его жена, юрист, общественная деятельница и блогерша Инна Мирошниченко, сообщили в Instagram. "Ну у нас не без приключений. 22:25, воскресенье вечер, а муж с Марселем в Охматдите делает рентген, чтобы увидеть, есть ли перелом носа. Пока непонятно. Как сказал врач, в таком возрасте сложно сломать нос", - написала Инна, и опубликовала снимок сына.

видео дня

Тимур добавил, что у малыша все же это могло получиться. "А может и нет. Из-за отека ничего не понятно. Вернемся через несколько дней", - сообщил он.

Позже мама Марселя вышла на связь с поклонниками, которые так переживали за мальчика. Она сообщила, что он находится дома, на попечении своей бабушки. Пить обезболивающее ребенок отказался, из чего Мирошниченко сделала вывод, что самочувствие у сына не так уж и плохо.

Обстоятельство травмы Марселя родители не раскрыли. Однако нередко непоседа появлялся в их социальных сетях с головокружительными гимнастическими трюками - мальчик растет очень активным и подвижным.

Марсель Мирошниченко
Тимур и Инна Мирошниченко рассказали про травму сына Марселя / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_, instagram.com/timur.miroshnychenko
Инна Мирошниченко
Тимур и Инна Мирошниченко рассказали про травму сына Марселя / instagram.com/_inna_mi_

Тимур и Инна Мирошниченко - родители четверых детей. Мия и Марко - биологические, Ангелина и Марсель - рожденные сердцем. Мирошниченко нередко делятся контентом про свою большую и шумную семью в социальных сетях.

Семья Мирошниченко
Семья Мирошниченко в полном составе / instagram.com/_inna_mi_

Инна старается показывать реальную картину - со слезами и истериками, с проблемами адаптации усыновленных детей и личными драмами биологических, счастливые моменты вместе и личные успехи каждого.

Семья Мирошниченко
Семья Мирошниченко в полном составе / instagram.com/_inna_mi_

За жизнью семьи Мирошниченко наблюдать не только увлекательно, но и познавательно. Инна делится своими наблюдениями за малышами, мужем и собой, опытом воспитания детей, "рожденных сердцем", и правилами общения с теми, кто еще не обрел свои семьи. Важная часть деятельности Инны Мирошниченко - проверка условий, в которых содержатся дети в детских домах. Также она делится опытом своей семьи в усыновлении в надежде, что ее пример подтолкнет окружающих открыть свои сердца навстречу детям без родителей и дома.

Семья Мирошниченко
Семья Мирошниченко в полном составе / instagram.com/_inna_mi_
Инна Мирошниченко с дочерью Ангелиной
Инна Мирошниченко с дочерью Ангелиной / instagram.com/_inna_mi_

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Кто такой Тимур Мирошниченко?

Тимур Мирошниченко - украинский ведущий и комментатор. Известен работами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Комментатор Евровидения и ведущий Национальных отборов от Украины. Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Телеведущий года".

Кто такая Инна Мирошниченко?

Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

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