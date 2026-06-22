"Не принимают": Топалов проговорился о плачевном положении Тодоренко

Вы узнаете:
- Почему Регину Тодоренко не принимает окружение Топалова
- Что происходит в браке предательницы Украины
Российский певец и муж предательницы Украины Регины Тодоренко неожиданно выдал правду о незавидном положении своей жены в российском обществе. Как признался артист росСМИ, его брак до сих пор не принимает окружение.
По словам Топалова, союз с Региной Тодоренко до сих пор остается камнем преткновения в отношениях с его близкими людьми. Друзья, которые общаются с ним более 30 лет, не принимают его брак с предательницей Украины.
"Чужая семья — потемки. Это все так индивидуально! Но даже мои ближайшие друзья, с которыми я дружу 30 лет, не понимают нашу с Региной пару, и я бы сказал, что, наверное, не принимают", — откровенно высказался Влад.
Муж запроданки также отметил, что их отношения с Региной нельзя назвать безоблачными. Паре, которая уже воспитывает троих детей, бывает непросто прийти к взаимопониманию.
"Мы работаем над отношениями. Это такой тяжелый, большой труд. Я в какой-то момент решил для себя, что мне это интересно, что я хочу делать все, что могу, чтобы получилось", — заявил Топалов.
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О персоне: Регина Тодоренко
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
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