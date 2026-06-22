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"Не принимают": Топалов проговорился о плачевном положении Тодоренко

Кристина Трохимчук
22 июня 2026, 10:14
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Предательницу Украины до сих пор не принимает окружение ее мужа.
Регина Тодоренко, Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Вы узнаете:

  • Почему Регину Тодоренко не принимает окружение Топалова
  • Что происходит в браке предательницы Украины

Российский певец и муж предательницы Украины Регины Тодоренко неожиданно выдал правду о незавидном положении своей жены в российском обществе. Как признался артист росСМИ, его брак до сих пор не принимает окружение.

По словам Топалова, союз с Региной Тодоренко до сих пор остается камнем преткновения в отношениях с его близкими людьми. Друзья, которые общаются с ним более 30 лет, не принимают его брак с предательницей Украины.

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Регина Тодоренко
Регина Тодоренко - личная жизнь / фото: instagram.com, Регина Тодоренко

"Чужая семья — потемки. Это все так индивидуально! Но даже мои ближайшие друзья, с которыми я дружу 30 лет, не понимают нашу с Региной пару, и я бы сказал, что, наверное, не принимают", — откровенно высказался Влад.

Муж запроданки также отметил, что их отношения с Региной нельзя назвать безоблачными. Паре, которая уже воспитывает троих детей, бывает непросто прийти к взаимопониманию.

Тодоренко, Топалов
Регина Тодоренко - муж Влад Топалов / фото: instagram.com, Регина Тодоренко

"Мы работаем над отношениями. Это такой тяжелый, большой труд. Я в какой-то момент решил для себя, что мне это интересно, что я хочу делать все, что могу, чтобы получилось", — заявил Топалов.

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О персоне: Регина Тодоренко

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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