"Не прячусь": Григорий Бакланов закрутил роман после развода

Вы узнаете:
- Григорий Бакланов имеет возлюбленной
- Что он о ней рассказал
Украинский известный актер Григорий Бакланов заговорил о личной жизни впервые после развода с актрисой Анастасией Цымбалару.
В интервью Мирославе Мандзюк актер поделился, что сейчас он счастлив в отношениях, но пока не готов показывать свою избранницу. Кстати, он был знаком с ней еще до начала отношений, которые завязались весной этого года.
"Я сейчас в отношениях. Счастлив с самой первой встречи. Мы познакомились в жизни, вживую. Мы с весны начали встречаться, а до того были знакомы. Я не хочу афишировать эти отношения. Как и раньше, считаю, что "счастье любит тишину". Нет, не прячусь, это уже сложно "себя закапывать" и бояться вынырнуть где-то. Надо жить нормальной жизнью. Тем более, когда ты публичный, какая-то часть твоей жизни должна быть спокойной, где ты - есть ты. Никто об этом не знает, и никто туда не лезет", — рассказал Григорий.
Сейчас пара живет отдельно, но актер не исключает, что когда-то все изменится, также он мечтает о детях.
Смотрите видео интервью Григория Бакланова:
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О персоне: Григорий Бакланов
Григорий Бакланов – украинский актер театра и кино. 25 мая 2019 года на 48-м Киевском международном кинофестивале "Молодость" состоялась презентация приключенческого фильма-фэнтези "Адская Хоругва", в котором Бакланов сыграл роль Семена.
В марте 2020 г. состоялась премьера телесериала "Поймать Кайдаша" на телеканале СТБ, в котором Бакланов сыграл Лаврина Кайдаша.
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