"Не прячусь": Григорий Бакланов закрутил роман после развода

Бакланов рассказал детали знакомства с новой возлюбленной.

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Григорий Бакланов - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Григорий Бакланов

Вы узнаете:

Григорий Бакланов имеет возлюбленной

Что он о ней рассказал

Украинский известный актер Григорий Бакланов заговорил о личной жизни впервые после развода с актрисой Анастасией Цымбалару.

В интервью Мирославе Мандзюк актер поделился, что сейчас он счастлив в отношениях, но пока не готов показывать свою избранницу. Кстати, он был знаком с ней еще до начала отношений, которые завязались весной этого года.

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"Я сейчас в отношениях. Счастлив с самой первой встречи. Мы познакомились в жизни, вживую. Мы с весны начали встречаться, а до того были знакомы. Я не хочу афишировать эти отношения. Как и раньше, считаю, что "счастье любит тишину". Нет, не прячусь, это уже сложно "себя закапывать" и бояться вынырнуть где-то. Надо жить нормальной жизнью. Тем более, когда ты публичный, какая-то часть твоей жизни должна быть спокойной, где ты - есть ты. Никто об этом не знает, и никто туда не лезет", — рассказал Григорий.

Григорий Бакланов с бывшей женой / instagram.com, Анастасия Цымбалару

Сейчас пара живет отдельно, но актер не исключает, что когда-то все изменится, также он мечтает о детях.

Смотрите видео интервью Григория Бакланова:

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Влад Яма опубликовал архивное фото в честь дня своего рождения. На снимок отреагировала его теща и впервые публично высказалась о нем.

А также первая леди Украины Елена Зеленская посетила Италию для официальной встречи она выбрала коричневый брючный костюм и подчеркнула талию поясом. Образ она дополнила брошкой и сделала аккуратную прическу с собранными волосами.

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О персоне: Григорий Бакланов Григорий Бакланов – украинский актер театра и кино. 25 мая 2019 года на 48-м Киевском международном кинофестивале "Молодость" состоялась презентация приключенческого фильма-фэнтези "Адская Хоругва", в котором Бакланов сыграл роль Семена.

В марте 2020 г. состоялась премьера телесериала "Поймать Кайдаша" на телеканале СТБ, в котором Бакланов сыграл Лаврина Кайдаша.

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