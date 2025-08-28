Не совсем как в сказке: жениха Тейлор Свифт заставили сделать ей предложение

Громкое признание сделал отец Трэвиса Келси.

Тейлор Свифт выходит замуж - кто заставил Трэвиса Келси сделать ей предложение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taylorswift, instagram.com/killatrav

Тейлор Свифт и Трэвис Келси обручились

Эд Келси, отец жениха, раскрыл детали помолвки

Американская певица и автор песен Тейлор Свифт и игрок в американский футбол из команды Kansas City Chiefs Трэвис Келси 26 августа 2025 года, после двух лет отношений, объявили о помолвке. Для обоих звезд это будет первый брак.

В начале романа Тейлор и Трэвиса поклонники не верили в их чувства, и ждали подвоха. Однако пара выстояла, и теперь готовится связать себя узами брака. Впрочем, этого могло не произойти.

Правду о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси рассказал будущий свекор певицы Эд Келси в интервью для News 5. Во-первых, пара обручилась около двух недель назад, но рассказала об этом лишь сейчас. Во-вторых, Келси-старший признался, что он и Скотт Свифт, отец невесты, максимально подталкивали Трэвиса к этому решению.

"Он собирался отложить предложение до этой недели. Думаю, она, возможно, немного нервничала, но он собирался отложить это до этой недели, чтобы устроить что-то грандиозное, сделать это большим особенным событием. И я неоднократно говорил ему: "Ты можешь сделать это на обочине дороги, сделать это в любом месте, которое станет особенным из-за события... Когда ты опустишься на одно колено и попросишь ее выйти за тебя замуж", - говорит Эд Келси.

Уговоры отца и тестя сработали: Трэвис Келси сделал предложение руки и сердца Тейлор Свифт в саду возле своего дома в городе Лис-Саммит, штат Миссури.

Тейлор Свифт выходит замуж - кто заставил Трэвиса Келси сделать ей предложение / instagram.com/taylorswift

О персоне: Тейлор Свифт Тейлор Свифт - американская певица и автор песен. Является одной из самых продаваемых музыкантов в мире с продажами свыше 200 миллионов записей. Семь ее альбомов были проданы тиражом более одного миллиона копий за неделю. В 2023 году она была признана "Человеком года" по версии журнала Time и появлялась в статьях о величайших авторах песен и исполнителях из таких авторитетных изданий, как Rolling Stone, Billboard и Forbes. 14-кратный лауреат премии "Грэмми", обладательница одной прайм-таймовой премии "Эмми", 40 статуэток American Music Awards; 49 Billboard Music Awards и 30 MTV Video Music Awards. Рекордные четыре раза она выиграла премию "Грэмми" за лучший альбом года. В 2025 году журнал Billboard поместил Свифт на первое место в списках "Лучшие исполнители XXI века" и "100 лучших женщин-исполнителей XXI века", а также на второе место в списке "Величайшие поп-звезды XXI века" за 2024 год, сообщает Википедия.

