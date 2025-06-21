Умерла звезда фильма с "Легким паром", которая озвучивала Барбару Брыльску.

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Умерла путинистка Талызина / Коллаж Главред, фото 7 Дней

Кратко:

Что Талызина говорила об Украине

От чего умерла Валентины Талызина

В Театре Моссовета террористической России сообщили о смерти народной артистки-путинистки Валентины Талызиной.

Как пишут российские пропагандисты, звезде советского кино было 90 лет.

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"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной. Выдающаяся актриса, звезда театра и кино, любимая миллионами зрителей всю жизнь посвятила служению искусству. За долгую творческую жизнь Валентина Илларионовна сыграла более 40 центральных и главных ролей в Театре Моссовета, около 100 ролей в кино и телефильмах, ставших популярными у нескольких поколений зрителей", - сообщается в Telegram-канале Театра Моссовета.

Умерла путинистка Талызина / Фото Википедия

Этой весной у путинистки диагностировали рак поджелудочной железы. Артистка не любила говорить о здоровье, поэтому в беседе с журналистами всегда отмечала, что у нее все хорошо.

Ранее Талызина уже попадала в больницу "скорой помощи" в реанимацию в Москве. Она оказалась в больнице с микроинсультом.

Валентина Талызина о войне в Украине

С началом нападения террористической России на Украину, Талызина заняла активную позицию, в которой встала на сторону своей агрессивной родины - России.

Еще в 2015 году Министерство культуры Украины увеличило список деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. В нем оказалась и Валентина Тализина.

А комедия "Ирония судьбы, или С легким паром" недопустима к показу на украинских телеканалах именно из-за Талызиной, которая в свое время подписала письмо в поддержку позиции Путина по Крыму.

Напомним, ранее в программе на одном из пропагандистских каналов пожилая актриса взяла на себя смелость дать Пугачевой совет. Но что-то пошло не так, и рекомендация превратилась в угрозу казни.

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