Талызина вызвала медиков домой. Источники пропагандистов сообщают, что она жаловалась на сильную тошноту.

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Талызиной диагностировали серьезное зеболевание/ Коллаж Главред, фото Mash, Википедия

Кратко:

Что обнаружили у Талызиной

Где распространилась болезнь

У 89-летней актрисы-путинистки Валентины Талызиной, которая поддерживает военное вторжение России в Украину, диагностировали рак.

По данным пропагандистского телеграмм-канала SHOT, актрисе понадобилась экстренная помощь врачей из-за резкого ухудшения самочувствия

видео дня

Сообщается, что Талызина вызвала медиков домой. Источники пропагандистов сообщают, что она жаловалась на сильную тошноту, боли в теле, которые её мучили несколько дней. В ходе осмотра медики установили, что ухудшение состояния здоровья произошло на фоне онкологии.

У неё диагностировали рак поджелудочной железы. Сейчас актриса находится на амбулаторном лечении.

Путинистка Талызина прославилась благодаря ролям в фильмах "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Зигзаг удачи", "Афоня", "Женитьба", "Гостья из будущего".

С началом нападения террористической России на Украину, Талызина заняла активную позицию, в которой встала на сторону своей агрессивной родины - России.

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Напомним, ранее в программе на одном из пропагандистских каналов пожилая актриса взяла на себя смелость дать Пугачевой совет. Но что-то пошло не так, и рекомендация превратилась в угрозу казни.

Ранее Талызина уже попадала в больницу "скорой помощи" в реанимацию в Москве. Она оказалась в больнице с микроинсультом.

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