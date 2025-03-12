Кратко:
- Что обнаружили у Талызиной
- Где распространилась болезнь
У 89-летней актрисы-путинистки Валентины Талызиной, которая поддерживает военное вторжение России в Украину, диагностировали рак.
По данным пропагандистского телеграмм-канала SHOT, актрисе понадобилась экстренная помощь врачей из-за резкого ухудшения самочувствия
Сообщается, что Талызина вызвала медиков домой. Источники пропагандистов сообщают, что она жаловалась на сильную тошноту, боли в теле, которые её мучили несколько дней. В ходе осмотра медики установили, что ухудшение состояния здоровья произошло на фоне онкологии.
У неё диагностировали рак поджелудочной железы. Сейчас актриса находится на амбулаторном лечении.
Путинистка Талызина прославилась благодаря ролям в фильмах "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Зигзаг удачи", "Афоня", "Женитьба", "Гостья из будущего".
С началом нападения террористической России на Украину, Талызина заняла активную позицию, в которой встала на сторону своей агрессивной родины - России.
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Напомним, ранее в программе на одном из пропагандистских каналов пожилая актриса взяла на себя смелость дать Пугачевой совет. Но что-то пошло не так, и рекомендация превратилась в угрозу казни.
Ранее Талызина уже попадала в больницу "скорой помощи" в реанимацию в Москве. Она оказалась в больнице с микроинсультом.
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