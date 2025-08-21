Невероятное перевоплощение: Тоня Матвиенко стала брюнеткой с каре

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась необычным перевоплощением и восхитила поклонников.

https://glavred.info/starnews/neveroyatnoe-perevoploshchenie-tonya-matvienko-stala-bryunetkoy-s-kare-10691639.html Ссылка скопирована

Тоня Матвиенко удивила образом / коллаж: Главред, фото: facebook.com/TonyaMatvienko

Кратко:

Как изменилась Тоня Матвиенко

Что думают поклонники певицы

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая недавно стала жертвой насилия и хамства со стороны водителя такси, кардинально сменила имидж.

На своей странице в Instagram, певица показала себя в совершенно новом образе, полностью противоположном ее обычному виду. Так, вместо блондинки, певица предстала в образе шоколадной брюнетки.

видео дня

А вместо привычных длинных волос, Матвиенко показалась со строгим и ровным каре.

Тоня Матвиенко и ее эксперимент / Фото скриншот

Стоит отметить, что такой образ невероятно идет певицы и делает из нее настоящую женщину-вамп. К слову, ее новым видом восхитились и поклонники певицы. В комментариях к посту-перевоплощению, Тоню буквально забросали комплиментами.

Тоня Матвиенко и ее эксперимент / Фото скриншот

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после слухов о романе с Муратом Налчаджиоглу украинская певица Ирина Билык перестала интересоваться мужчинами.

Также украинский ведущий Николай Луценко, известный по передаче "Миколина погода", впервые рассказал про тюремный срок, который получил по ложному обвинению в убийстве.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Тоня Матвиенко Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред