Невероятное перевоплощение: Тоня Матвиенко стала брюнеткой с каре

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая недавно стала жертвой насилия и хамства со стороны водителя такси, кардинально сменила имидж.
На своей странице в Instagram, певица показала себя в совершенно новом образе, полностью противоположном ее обычному виду. Так, вместо блондинки, певица предстала в образе шоколадной брюнетки.
А вместо привычных длинных волос, Матвиенко показалась со строгим и ровным каре.
Стоит отметить, что такой образ невероятно идет певицы и делает из нее настоящую женщину-вамп. К слову, ее новым видом восхитились и поклонники певицы. В комментариях к посту-перевоплощению, Тоню буквально забросали комплиментами.
О персоне: Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.
