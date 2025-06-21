Польская и советская актриса, модель и звезда фильма Ирония судьбы Барбара Брыльска, которая не поддержала варварское нападение России на Украину, заговорила о смерти российской актрисы-путинистки Валентины Талызиной.
Как пишут российские пропагандисты, Брыльска сообщила, что никогда не простит недалекую Талызину за ее высказывания.
"Что я могу сказать? Ничего хорошего, потому что меня очень-очень она не любила, даже в интервью по телевидению она сказала такое, чего никогда не прощу ей. Конечно, мы были лично знакомы, но чтобы один на один — никогда, в компаниях виделись, конечно, — высказалась Брыльска.
Сообщается, что Талызина ненавидела Брыльску из-за зависти. Барбара сыгравшая главную роль в "Иронии судьбы", получила за эту работу государственную премию СССР. В то же время Талызина, озвучившая героиню Надю вместо самой Брыльской и исполнившая роль подруги главной героини, осталась без награды. Подлая, по мнению польской актрисы Талызина, считала, что ее вклад был недооценен.
Между тем, Брыльска заявляла, что пыталась подружиться с Талызиной: "Она подлый человек. Я не торговала, а привозила друзьям и подругам то, что они просили. И делала все, чтобы Талызина меня полюбила. Она меня ненавидит из-за госпремии. Она разозлилась, что я ее получила, а ей не дали", — объясняла Барбара.
Отметим, что 21 июня стало известно о смерти украинофобки, российской актрисы Валентины Талызиной. Она "отправилась на концерт Кобзона" в возрасте 90 лет.
С началом нападения террористической России на Украину, Талызина заняла активную позицию, в которой встала на сторону своей агрессивной родины - России.
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Как ранее писал Главред, Барбара Брыльска сделала заявление о том, что россияне страдают и нуждаются в помощи. "Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя", - отметила Брыльска.
Напомним, ранее в программе на одном из пропагандистских каналов пожилая актриса Талызина взяла на себя смелость дать Пугачевой совет. Но что-то пошло не так, и рекомендация превратилась в угрозу казни.
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