Новый жених Даши Квитковой раскрыл очень личный факт о ней

Владимир Бражко открыто заговорил про отношения с возлюбленной.

Даша Квиткова выходит замуж - что думает о ней жених Владимир Бражко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova, instagram.com/vova.brazhko

Кратко:

Даша Квиткова и Владимир Бражко обручились

Спортсмен признался, что невеста в нем изменила

27-летняя украинская блогерша Даша Квиткова выходит замуж во второй раз. Шестого сентября она получила предложение руки и сердца от футболиста "Динамо" Владимира Бражко, на которое ответила согласием.

После помолвки 23-летний спортсмен опубликовал серию фото с возлюбленной, и сделал неожиданное признание об отношениях с ней - Квиткова ни много ни мало изменила его представления о жизни за то время, пока они вместе.

"Когда-то я не верил в любовь, но ты все изменила", - написал влюбленный футболист в своем блоге в Instagram. В комментариях пару поздравляют с помолвкой, и отмечают, что Владимир и Даша выглядят вместе очень гармонично.

Даша Квиткова выходит замуж - что думает о ней жених Владимир Бражко / instagram.com/vova.brazhko

О персоне: Даша Квиткова Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

