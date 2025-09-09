Новый жених Даши Квитковой раскрыл очень личный факт о ней

Кратко:
- Даша Квиткова и Владимир Бражко обручились
- Спортсмен признался, что невеста в нем изменила
27-летняя украинская блогерша Даша Квиткова выходит замуж во второй раз. Шестого сентября она получила предложение руки и сердца от футболиста "Динамо" Владимира Бражко, на которое ответила согласием.
После помолвки 23-летний спортсмен опубликовал серию фото с возлюбленной, и сделал неожиданное признание об отношениях с ней - Квиткова ни много ни мало изменила его представления о жизни за то время, пока они вместе.
"Когда-то я не верил в любовь, но ты все изменила", - написал влюбленный футболист в своем блоге в Instagram. В комментариях пару поздравляют с помолвкой, и отмечают, что Владимир и Даша выглядят вместе очень гармонично.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Ирина Билык получила ценный подарок от бывшего мужа - музыкального продюсера Юрия Никитина, который недавно расстался с женой.
Также Соня Евдокименко, модель и внучка Софии Ротару, засэлфилась с нынешним президентом США Дональдом Трампом на открытом чемпионате по теннису.
Читайте также:
- Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит Мозгового
- Украинская супермодель Снежана Онопко обвенчалась с мужем
- "Гражданская позиция - такое дело": на защиту Каменских встала звездная крестная
О персоне: Даша Квиткова
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред