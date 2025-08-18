"Ну так случилось": путинистка Валерия заговорила о разводе с Пригожиным

Валерия заговорила о личной жизни.

https://glavred.info/starnews/nu-tak-sluchilos-putinistka-valeriya-zagovorila-o-razvode-s-prigozhinym-10690796.html Ссылка скопирована

Иосиф Пригожин, Валерия - секрет брака / коллаж: Главред, фото: t.me, Иосиф Пригожин

Вы узнаете:

Валерия дала новое интервью

Что она рассказала о муже

Российская певица Валерия, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, заговорила о браке с путинистом Иосифом Пригожиным.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, у артистки бывают бурные скандалы с мужем, и она даже задумывалась о разводе.

видео дня

"Не хочу ворошить неприятное, но бывали ситуации, когда все прогнозировали нам развод. Были ситуации очень сложные, которые могли сказаться на моей карьере, на наших общих делах", — сказала Валерия.

Иосиф Пригожин с женой / фото: t.me, Иосиф Пригожин

Оказалось, у них обоих сложные характеры, поэтому ссоры продолжают случаться.

"Парень у меня очень горячий, я тоже не робкого десятка. Конфликты могут быть очень эмоциональные. Когда я вижу, что он меня не слышит, им руководят эмоции, поэтому правильнее затаиться. Я могу провоцировать и лезть на рожон, но конструктивная беседа складывается тогда, когда все остывают, переваривают и договариваются", — отметила путинистка.

Валерия и Иосиф Пригожин / фото: t.me, Иосиф Пригожин

Также она призналась, что всегда старается понять своего мужа.

"Я никогда не буду упрекать человека, если что-то случается по его вине. Я не упрекаю людей. Если человек оступается, он сам себя корит больше. Ну так случилось, что теперь сделать. Нужно продолжать жить с тем, что есть, как-то выруливать", — добавила Валерия.

Как обманули Пригожина и Валерию

Иосиф Пригожин рассказал, что он со своей женой Валерией стали жертвами обмана. казалось, в Москве прошло мероприятие, куда знаменитостей приглашали от имени Пригожина и Валерии, но их самих там не было, им даже не отправили пригласительные.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Певица Валерия - последние новости по теме

Отметим, муж путинисти Валерии Иосиф Пригожин рассказал, что его беспокоит одержимость супруги из-за боязни набрать лишний вес. Также он заявил, что она уже слишком увлеклась и даже в ресторан носит весы.

А также певицу Валерию опечалила объявленная террористом Путиным частичная мобилизация в России. Видимо, певица опасается за судьбу своих сыновей, которые могут приехать из Украины в черных пакетах.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".

В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.

В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред