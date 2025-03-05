Обнаружили через 10 дней: в РФ умер популярный актер, звезда советского кино

Кратко:
- В каких фильмах снимался Милокостый
- Что с ним случилось
В террористической Москве обнаружили тело 68-летнего советского актера Александра Милокостого. Предполагается, что в квартире он находился порядка десяти дней.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, актер несколько дней не выходил на связь со своими близкими. Поэтому они обратились в полицию с заявлением о пропаже.
Сотрудники правоохранительных органов нашли тело мертвого актера в его квартире. Предполагается, что там он пролежал около десяти дней. Следов насилия на теле не обнаружено.
Александр Милокостый родился в 1956 году в Москве. Наибольшую славу ему принесла роль сына полковника Львова в кинокартине "Адъютант его превосходительства". Также он участвовал в фильмах "Гранитные острова" и "Всадник без головы".
Полностью свою жизнь с актерством мужчина связывать не стал.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, в Кривом Роге погиб молодой танцор Владимир Пименов из-за вражеской атаки на город 22 февраля. Владимир увлекался украинскими народными танцами. Известно, что 22-летний Пименов успел принять участие в съемках концерта "Дизель шоу" в столичном Дворце "Украина", где исполнял роль казака.
Как писал Главред, защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб 30-летний известный украинский танцовщик и режиссер-постановщик шоу Владимир Раков.
Вас также может заинтересовать:
- На концерте певуньи-путинистки Елены Ваенги умерла фанатка
- Умер украинский танцор, который участвовал в "Дизель шоу" - причина
- Воспитал не одно поколение игроков: умер известный украинский футбольный тренер
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред