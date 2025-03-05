Обнаружили через 10 дней: в РФ умер популярный актер, звезда советского кино

Артист перестал выходить на связь, чем испугал своих близких.

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Скончался звезда советского кино / Фото KINO-TEATR.RU

Кратко:

В каких фильмах снимался Милокостый

Что с ним случилось

В террористической Москве обнаружили тело 68-летнего советского актера Александра Милокостого. Предполагается, что в квартире он находился порядка десяти дней.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, актер несколько дней не выходил на связь со своими близкими. Поэтому они обратились в полицию с заявлением о пропаже.

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Сотрудники правоохранительных органов нашли тело мертвого актера в его квартире. Предполагается, что там он пролежал около десяти дней. Следов насилия на теле не обнаружено.

Александр Милокостый родился в 1956 году в Москве. Наибольшую славу ему принесла роль сына полковника Львова в кинокартине "Адъютант его превосходительства". Также он участвовал в фильмах "Гранитные острова" и "Всадник без головы".

Полностью свою жизнь с актерством мужчина связывать не стал.

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