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"Очень горько": предательница Королева серьезно заболела и назвала диагноз

Элина Чигис
23 июня 2025, 08:58
331
Наташа Королева отменила концерт в Астане.
Наташа Королева
Наташа Королева - болезнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Вы узнаете:

  • Наташа Королева заболела
  • Предательнице пришлось отменить концерт

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, серьезно заболела.

На своей странице в соцсетях предательница вышла на связь и рассказала, что ее состояние резко ухудшилось, поэтому концерт в Казахстане сорвался.

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"Все мы люди, и мы можем заболеть. Я прилагала все усилия, чтобы вылечиться и все-таки долететь до Астаны, до своих преданных поклонников, но, к сожалению, на данный момент ситуация такова, что доктор мне не разрешает лететь самолетом, так как у меня вся инфекция находится в ушах. Это может очень сильно повлиять на слух", — сказала запроданка.

Наташа Королева проходит лечение
Наташа Королева проходит лечение / фото: t.me, Наташа Королева

По словам Королевой, она заразилась вирусом и находится в изоляции, чтобы не распространять вирус.

"Это какой-то серьезный вирус, который сейчас ходит везде и всюду. Многие мои коллеги тоже болеют и отменяют концерты. Мне правда очень горько", — добавила артистка.

Предательнице Королевой пока нельзя летать
Предательнице Королевой пока нельзя летать / фото: t.me, Наташа Королева

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Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певица Наташа Королева задолжала около 2 тысяч долларов за коммунальные услуги. В частности, на предательницу оформлены три квартиры в доме – объекте культурного наследия на Новом Арбате площадью 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метров. Но, как оказалось, певица не оплачивает коммунальные услуги уже несколько месяцев.

А также Наташа Королева пожаловалась на занятость мужа – российского бывшего стриптизера, а теперь актера и художника Тарзана. Предательница отметила, что каждый год 8 марта она проводит без мужа, поскольку он занят работой.

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Кто такая Наташа Королева?

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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