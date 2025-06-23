"Очень горько": предательница Королева серьезно заболела и назвала диагноз

Вы узнаете:
- Наташа Королева заболела
- Предательнице пришлось отменить концерт
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, серьезно заболела.
На своей странице в соцсетях предательница вышла на связь и рассказала, что ее состояние резко ухудшилось, поэтому концерт в Казахстане сорвался.
"Все мы люди, и мы можем заболеть. Я прилагала все усилия, чтобы вылечиться и все-таки долететь до Астаны, до своих преданных поклонников, но, к сожалению, на данный момент ситуация такова, что доктор мне не разрешает лететь самолетом, так как у меня вся инфекция находится в ушах. Это может очень сильно повлиять на слух", — сказала запроданка.
По словам Королевой, она заразилась вирусом и находится в изоляции, чтобы не распространять вирус.
"Это какой-то серьезный вирус, который сейчас ходит везде и всюду. Многие мои коллеги тоже болеют и отменяют концерты. Мне правда очень горько", — добавила артистка.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, певица Наташа Королева задолжала около 2 тысяч долларов за коммунальные услуги. В частности, на предательницу оформлены три квартиры в доме – объекте культурного наследия на Новом Арбате площадью 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метров. Но, как оказалось, певица не оплачивает коммунальные услуги уже несколько месяцев.
А также Наташа Королева пожаловалась на занятость мужа – российского бывшего стриптизера, а теперь актера и художника Тарзана. Предательница отметила, что каждый год 8 марта она проводит без мужа, поскольку он занят работой.
Вас может заинтересовать:
- Вера Брежнева впервые за много лет поменяла прическу - как она выглядит
- Предательница Лорак отказалась развлекать оккупантов: "Для чего гражданство"
- "Воевать будут все": Константин Грубич отреагировал на поступок своего сына
Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред