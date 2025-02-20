"Очень классно прожили": Анна Ризатдинова разоблачила роман с Сергеем Мельником

Вы узнаете:
- Анна Ризатдинова разоблачила выдуманный роман с Сергеем Мельником
- Гимнастка рассказала об отношениях с Александром Прохоровым
Украинская художественная гимнастка и олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова рассказала был ли у нее роман с футболистом Сергеем Мельником.
Напомним, в 2019 году спортсменка принимала участие в шоу "Танцы со звездами", а Мельник в 2020, но они все же станцевали вместе на паркете, после чего и пошли разговоры об их романе.
В интервью Маричке Падалко Анна призналась, что никаких романтических отношений у нее с Сергеем не было.
"Сергей Мельник… Нет! Это не было по-настоящему, могу сказать да. Мы классно танцевали, мы очень классно прожили какой-то определенный момент, но нет!" – отметила Ризатдинова.
Также гимнастка поделилась, что и с ее партнером на шоу Александром Прохоровым также не было отношений.
"Саня Прохоров, это мой партнер по танцам. Нет, с Саней у меня тоже классные отношения, но дружеские", - добавила Анна.
Смотрите видео интервью Анны Ризатдиновой:
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Кто такая Анна Ризатдинова?
Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.
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