"Очень классно прожили": Анна Ризатдинова разоблачила роман с Сергеем Мельником

Анна Ризатдинова прокомментировала слухи о ее романах.

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Анна Ризатдинова рассказала о своих отношениях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Ризатдинова, пресс-служба 1+1

Вы узнаете:

Анна Ризатдинова разоблачила выдуманный роман с Сергеем Мельником

Гимнастка рассказала об отношениях с Александром Прохоровым

Украинская художественная гимнастка и олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова рассказала был ли у нее роман с футболистом Сергеем Мельником.

Напомним, в 2019 году спортсменка принимала участие в шоу "Танцы со звездами", а Мельник в 2020, но они все же станцевали вместе на паркете, после чего и пошли разговоры об их романе.

В интервью Маричке Падалко Анна призналась, что никаких романтических отношений у нее с Сергеем не было.

"Сергей Мельник… Нет! Это не было по-настоящему, могу сказать да. Мы классно танцевали, мы очень классно прожили какой-то определенный момент, но нет!" – отметила Ризатдинова.

Также гимнастка поделилась, что и с ее партнером на шоу Александром Прохоровым также не было отношений.

"Саня Прохоров, это мой партнер по танцам. Нет, с Саней у меня тоже классные отношения, но дружеские", - добавила Анна.

Смотрите видео интервью Анны Ризатдиновой:

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

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Кто такая Анна Ризатдинова? Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.

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