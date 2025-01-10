Одутловатое лицо и брыли: предательница Королева становится копией своей мамы

Наташа Королева стареет и скоро будет точной копией своей матери - Людмилы Порывай.

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Людмила Порывай и Наташа Королева скоро будут не отличимы / скриншот YouTube

Вы узнаете:

Насколько постарела Наташа Королева

Чем она больше всего похожа на свою мать

Российские пропагандистские СМИ обратили внимание на то, как постарела предательница Украины и жена офицера-стрингоносца Тарзана Наташа Королева.

Более того, они сделали акцент на то, что певица стала очень похожа на свою маму - Людмилу Порывай, которая вначале активно высказывалась против военного нападения России на Украину и даже ссорилась со своим агрессивным зятем-стриптизером, а потом стала молчать.

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В частности, пропагандистскому телеграмм-каналу "НеМалахов" удалось "поймать" скриншот, где Королева действительно очень похожа на свою мать: круглое постаревшее лицо, одутловатость и "бульдожьи" брыли.

Наташа Королева стареет - фотофакт / Скриншот НеМалахов

К слову, Людмила Порывай - частый гость у своей дочери, а также довольно узнаваемая медийная личность.

Наташа Королева и Людмила Порывай / instagram.com/koroleva__star

Людмила Порывай / скриншот

Однако ее успевают хейтить в террористической России, особенно профессионально это делает российская актриса одной роли "Красной Шапочки" и ярая путинистка Яна Поплавская. Именно она недавно высказалась о Порывай.

"Понимаешь, в чем дело? По сравнению с тем, что происходит, с тем бэкграундом, который накрыл нас, как волной, приезд Порывай у меня уже не вызывает никакого возмущения. Рвотный рефлекс? Безусловно! Да, конечно! Можно, конечно, сказать, ну, соскучилась женщина. По дочери, по внуку и так далее… Можно. Но вот в чем вопрос. Хотя, может, я просто мыслю другими категориями… А совесть где?!" — заявила пропагандистка.

Людмила Порывай / скриншот

Позже дочь-предательниц Порывай сделала слезливый пост о том, что "маму надо прощать". "Берегите маму! Любите, прощайте, не обижайте, не давайте в обиду! Это самый святой человек в вашей жизни", — написала запроданка.

Людмила Порывай на концерте Наташи Королевой / фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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Кто такая Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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