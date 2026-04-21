"Отказали ноги": Анатолий Анатолич показался на кресле колесном в США

Бостонский марафон закончился для ведущего вызовом скорой помощи.

https://glavred.info/starnews/otkazali-nogi-anatoliy-anatolich-pokazalsya-na-kresle-kolesnom-v-ssha-10758347.html Ссылка скопирована

Анатолий Анатолич в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анатолий Анатолич

Вы узнаете:

У Анатолия Анатолича отказали ноги

Почему это произошло

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич поделился тревожными новостями о своем здоровье. В Instagram он опубликовал фотографии в кресле колесном — у знаменитости отказали ноги после марафона в США.

Анатолий Анатолич прилетел в Америку, чтобы принять участие в знаменитом Бостонском марафоне. После финиша в престижном соревновании ведущий присел на асфальт, чтобы отдохнуть, но подняться уже не смог.

видео дня

Анатолий Анатолич на кресле колесном / фото: instagram.com, Анатолий Анатолич

"Я финишировал. Но организм дал сбой. Все-таки не дал себе возможности подстроиться под смену часового пояса. Это меня на кресле колесном везут, потому что я не смог встать с асфальта, куда присел. А в целом все хорошо. Всем спасибо за поддержку. Собираюсь домой", — написал Анатолий.

В Telegram-канале Yula company появилась новая информация о происшествии. Оказалось, что у ведущего начались сильные судороги за несколько километров до финиша.

У Анатолия Анатолича отказали ноги / фото: instagram.com, Анатолий Анатолич

"Финиш из-за судорог. У Анатолия Анатолича отказали ноги на последних километрах. Бежать дальше он уже не мог, поэтому часть дистанции пришлось преодолевать пешком, иногда буквально переставляя ноги руками. Несмотря на это, он добрался до финиша. На финише Анатолича пересадили в кресло колесное и доставили в скорую помощь, где медики оказали помощь", — рассказали в Yula company.

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Анатолий Анатолич Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Анатольевич Яцечко) - украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" и др., сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред