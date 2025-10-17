Укр
"Пишу на русском - все в порядке": известная певица собралась на Нацотбор после концертов в РФ

Кристина Трохимчук
17 октября 2025, 14:11
Что не так с песней Dakooka, с которой она хочет представлять Украину на Евровидении.
Dakooka
Dakooka подала песню на Национальный отбор / Коллаж: Главред, фото: instagram.com, Dakooka

Вы узнаете:

  • Dakooka подала заявку на Национальный отбор
  • Почему украинцы не хотят видеть ее на Евровидении

Украинская певица Dakooka (настоящее имя - Екатерина Еременко) заявила в TikTok, что подала свою новую песню на Национальный отбор на Евровидение. Артистка планировала представить Украину с композицией "Мене кохай", однако реакция слушателей оказалась совсем не такой, на которую она ожидала.

Dakooka выложила видео в соцсети под песню, которую она собирается направить на Национальный отбор.

"Аплодирую себе за то, что отправила эту песню на нацотбор на Евровидение", - написала певица.

Dakooka
Dakooka выпустила украиноязычную версию песни / фото: tiktok.com, Dakooka

Впрочем, вместо поддержки певица получила волну критики. Пользователи сети заметили, что "Мене кохай" - это перевод ее старой русскоязычной песни "Люби меня", выпущенной шесть лет назад. Более того, артистка обнародовала композицию еще до официального начала отбора, что противоречит правилам конкурса.

Dakooka
Украинцы не хотят видеть Dakooka на Национальном отборе / фото: tiktok.com, Dakooka
Dakooka
Dakooka раскритиковали из-за заявки на Нацотбор / фото: tiktok.com, Dakooka

Украинцы также напомнили Dakooka о ее выступлениях в России, из-за чего участие певицы в Нацотборе невозможно в соответствии с действующими требованиями.

Dakooka
Dakooka напомнили связи с РФ / фото: tiktok.com, Dakooka

В ответ на хейт артистка опубликовала несколько видео на русском языке, где обвинила украинцев в чрезмерной агрессии

"Когда я пишу на русском - все в порядке. Все тихо, спокойно, меня принимают, люди слушают. И украинцы конечно слушают, как только я хочу написать песню на украинском языке и выпустить, начинается океан хейта тотального", - пожаловалась Dakooka.

Ранее Главред сообщал, что певица Оля Полякова обратилась к организаторам Нацотбора на Евровидение-2026 с требованием, чтобы они пересмотрели некоторые правила конкурса. По правилам Нацотбора, украинские артисты, которые ездили в страну-террориста РФ после 2014 года, не могут участвовать в конкурсе.

Также украинский артист Андрей Данилко, известный под альтер-эго Верка Сердючка, резко высказался о творчестве молодых украинских исполнителей. Он отметил, что в творчестве молодых исполнителей все чаще прослеживается однотипность.

