"Пишу на русском - все в порядке": известная певица собралась на Нацотбор после концертов в РФ

Вы узнаете:
- Dakooka подала заявку на Национальный отбор
- Почему украинцы не хотят видеть ее на Евровидении
Украинская певица Dakooka (настоящее имя - Екатерина Еременко) заявила в TikTok, что подала свою новую песню на Национальный отбор на Евровидение. Артистка планировала представить Украину с композицией "Мене кохай", однако реакция слушателей оказалась совсем не такой, на которую она ожидала.
Dakooka выложила видео в соцсети под песню, которую она собирается направить на Национальный отбор.
"Аплодирую себе за то, что отправила эту песню на нацотбор на Евровидение", - написала певица.
Впрочем, вместо поддержки певица получила волну критики. Пользователи сети заметили, что "Мене кохай" - это перевод ее старой русскоязычной песни "Люби меня", выпущенной шесть лет назад. Более того, артистка обнародовала композицию еще до официального начала отбора, что противоречит правилам конкурса.
Украинцы также напомнили Dakooka о ее выступлениях в России, из-за чего участие певицы в Нацотборе невозможно в соответствии с действующими требованиями.
В ответ на хейт артистка опубликовала несколько видео на русском языке, где обвинила украинцев в чрезмерной агрессии
"Когда я пишу на русском - все в порядке. Все тихо, спокойно, меня принимают, люди слушают. И украинцы конечно слушают, как только я хочу написать песню на украинском языке и выпустить, начинается океан хейта тотального", - пожаловалась Dakooka.
@dakooka_official_page любимые идите слушать новый альбом ? #dakooka♬ Умри, если меня не любишь - Шаг за 20 - DAKOOKA
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что певица Оля Полякова обратилась к организаторам Нацотбора на Евровидение-2026 с требованием, чтобы они пересмотрели некоторые правила конкурса. По правилам Нацотбора, украинские артисты, которые ездили в страну-террориста РФ после 2014 года, не могут участвовать в конкурсе.
Также украинский артист Андрей Данилко, известный под альтер-эго Верка Сердючка, резко высказался о творчестве молодых украинских исполнителей. Он отметил, что в творчестве молодых исполнителей все чаще прослеживается однотипность.
Вас может заинтересовать:
- Беременная Марина Бех-Романчук показала, как прячет животик
- Пережила сложную операцию: 91-летняя Брижит Бардо попала в больницу
- В РФ рассказали, как Кристина Орбакайте опозорилась в Израиле
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-м.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред