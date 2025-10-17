"Пишу на русском - все в порядке": известная певица собралась на Нацотбор после концертов в РФ

Что не так с песней Dakooka, с которой она хочет представлять Украину на Евровидении.

Dakooka подала песню на Национальный отбор / Коллаж: Главред, фото: instagram.com, Dakooka

Dakooka подала заявку на Национальный отбор

Почему украинцы не хотят видеть ее на Евровидении

Украинская певица Dakooka (настоящее имя - Екатерина Еременко) заявила в TikTok, что подала свою новую песню на Национальный отбор на Евровидение. Артистка планировала представить Украину с композицией "Мене кохай", однако реакция слушателей оказалась совсем не такой, на которую она ожидала.

Dakooka выложила видео в соцсети под песню, которую она собирается направить на Национальный отбор.

"Аплодирую себе за то, что отправила эту песню на нацотбор на Евровидение", - написала певица.

Dakooka выпустила украиноязычную версию песни / фото: tiktok.com, Dakooka

Впрочем, вместо поддержки певица получила волну критики. Пользователи сети заметили, что "Мене кохай" - это перевод ее старой русскоязычной песни "Люби меня", выпущенной шесть лет назад. Более того, артистка обнародовала композицию еще до официального начала отбора, что противоречит правилам конкурса.

Украинцы не хотят видеть Dakooka на Национальном отборе / фото: tiktok.com, Dakooka

Dakooka раскритиковали из-за заявки на Нацотбор / фото: tiktok.com, Dakooka

Украинцы также напомнили Dakooka о ее выступлениях в России, из-за чего участие певицы в Нацотборе невозможно в соответствии с действующими требованиями.

Dakooka напомнили связи с РФ / фото: tiktok.com, Dakooka

В ответ на хейт артистка опубликовала несколько видео на русском языке, где обвинила украинцев в чрезмерной агрессии

"Когда я пишу на русском - все в порядке. Все тихо, спокойно, меня принимают, люди слушают. И украинцы конечно слушают, как только я хочу написать песню на украинском языке и выпустить, начинается океан хейта тотального", - пожаловалась Dakooka.

